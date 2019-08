WELT-Emnid-Umfrage: Deutliche Zustimmungsverluste für potenzielle Kanzlerkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer

Berlin (ots) - Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihren Äußerungen zu einemmöglichen Parteiausschluss von Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen für Verwirrunggesorgt. Schon zuvor hatte es Kritik an ihrem Umgang mit YouTuber Rezo und anihrer Amtsübernahme als Verteidigungsministerin trotz vorheriger Absage an einenKabinettsposten gegeben. Halten die Wähler sie für die geeignete Nachfolgerinder Kanzlerin? In einer repräsentativen Emnid-Umfrage des NachrichtensendersWELT zeigt sich ein deutlicher Abwärtstrend.März 2019 August 2019geeignet 31 20nicht geeignet 43 65weiß nicht/ keine Angabe 26 15"Ist Annegret Kramp-Karrenbauer Ihrer Meinung nach für das Amt derBundeskanzlerin geeignet oder nicht geeignet?" (Angaben in Prozent)Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle WELT Nachrichtensender/ EmnidFeldzeit: 21.08.2019Befragte: ca. 1.000Pressekontakt:Martha ReifersProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4642martha.reifers@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell