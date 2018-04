WELTKUNST erscheint als Spezialausgabe zur Kunststadt Berlin (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Kunstmagazin WELTKUNST erscheint heute mit einem Sonderheft,das sich der Berliner Kunstszene widmet. Im Fokus stehen Orte, Werke,Motive und Menschen, die das Kunstleben der Stadt prägen.So lädt die Ausgabe ihre Leser zu Kunstspaziergängen durchverschiedene Stadtviertel und an besondere Orte ein: Durch denWedding, durch Charlottenburg oder auf den Spuren der DDR-Kunst zuden Meisterwerken des Ostens. Außerdem öffnet Christie's-PräsidentDirk Boll für das Magazin seine mit Kunstwerken bestückte Wohnung undspricht über die digitale Zukunft der Auktionshäuser. Einausführlicher Bericht zeichnet die sadomasochistischeLiebesgeschichte zwischen dem Maler Rudolf Schlichter und seiner Frau"Speedy" Köhler im Berlin der Zwanzigerjahre nach. Zudem zeigt dieSpezialausgabe zum ersten Mal die neuen Fotografien von ThomasFlorschuetz, der die Auflösung des Ethnologischen Museums in Dahlemin poetische Bilder verwandelt hat.Lisa Zeitz, Chefredakteurin WELTKUNST: "Von all den Kunststädtenauf der Welt ist Berlin bestimmt die vielfältigste: Kunst gibt esnicht nur in den Museen, sondern auch am Wegesrand zu entdecken. ZumGallery Weekend Ende April gibt es besonders viele spannendeAusstellungen, bei denen man inspirierende Künstlerinnen und Künstlertrifft. Von diesen Überraschungen und der großen Vielfalt erzähltunser WELTKUNST-Spezial."Die WELTKUNST-Sonderausgabe ist ab dem 12. April im Handelerhältlich, das Cover des Hefts wurde von der Illustratorin MalikaFavre gestaltet. Bildmaterial schicken wir Ihnen auf Anfrage gernezu.www.weltkunst.deDiese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Valerie NebeReferentin UnternehmenskommunikationTel.: 040 / 32 80 - 1323E-Mail: valerie.nebe@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell