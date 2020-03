WELTBETT wettet, dass DIE MATRATZE beim nächsten Matratzentest der Stiftung Warentest als Testsieger abschneiden wird (VIDEO)

Kaltenkirchen (ots) - Die WELTBETT® GmbH als Schwester des europäischenMarktführers für natürlich gefüllte Bettwaren, bietet DIE MATRATZE 90x200cm absofort zu einem Kampfpreis von nur 149,00 Euro einschließlich Versandkosten an.Wetten, dass...!? Ab sofort gibt es DIE MATRATZE von WELTBETT® 90x200cm miteiner einzigartigen Testsieger-Wette, so Geschäftsführer Patrick Habertag: "Wirgarantieren, dass DIE MATRATZE 90x200cm nächster Testsieger bei der StiftungWarentest wird, sofern sie getestet wird. Sollte die WELTBETT®-MATRATZE dabeieiner anderen Matratze unterliegen, erhältst Du ein Rücktrittsrecht mitErstattung des vollen Kaufpreises von 149,00 EUR." Diese Wette kann die WELTBETTGmbH anbieten, nachdem sie Tests nach den aktuellen Kriterien, Prüfmethoden,Standards und Normen bereits mit dem Matratzen-Testinstitut Ergo Support GmbH,Kiel, durchgeführt hat.DIE MATRATZE - günstiger als bisherige Testsieger ...über 50% günstiger alsEmmaOne (Testsieger 10/2019) auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung....50 Euro günstiger als Bodyguard in allen Größen. ...50 mm höher als Bodyguardund EmmaOne für optimalen SchlafDIE MATRATZE von WELTBETT® tritt an, um mit einem einzigartigenPreis-Leistung-Verhältnis deutscher und weltweiter Marktführer zu werden.Geschäftsführer Dr. Patrick Habertag: "Wir wollen WELTBETT so aufstellen, dasswir guten Schlaf einfach mehr Menschen zugänglich machen: WELTBETT - WAS SONST!?Unser neues Video als humorvolle Reaktion auf die Klage die Konkurrenz wurdebereits von mehr als 150 Tausend Menschen gesehen."Die Weltbett GmbH ist ein Unternehmen im Verbund des europäischen Marktführersfür natürlich gefüllte Bettwaren "RIBECO Group". Produkte der RIBECO Groupwerden nach höchsten ökologischen und nachhaltigen Standards in Deutschlandproduziert, verpackt und transportiert. Die RIBECO Group ist seit Jahrzehntenauf die Erfüllung maximaler Standards für Tierwohl, Ökologie und Arbeitsschutzausgerichtet und umfassend zertifiziert. WELTBETT® ist eingetragenesWarenzeichen der Weltbett GmbH.Pressekontakt:Weltbett GmbHNorbert BoehnkeBoschstrasse 1624568 KaltenkirchenTelefon: +49 172 9431867E-Mail: presse@weltbett.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139253/4534495OTS: Weltbett GmbHOriginal-Content von: Weltbett GmbH, übermittelt durch news aktuell