WELTBETT® mischt den Matratzenmarkt auf: DIE MATRATZE ist besser als die bisher meistverkaufte Matratze von Bett 1

Hamburg (ots) - WELTBETT® startet heute den Verkauf von DIE MATRATZE, die beihöherer Qualität ab einem günstigeren Preispunkt angeboten wird als derMarktführer. Das weltweit führende Testinstitut für Matratzen, auf dessenKompetenz auch die Stiftung Warentest in ihren Matratzentests der letzten Jahrezurückgriff, bestätigte die Qualität der WELTBETT®-MATRATZE bereits im Septemberdieses Jahres: Im Test erzielte DIE MATRATZE das bessere Gesamtergebnis als derbisherige Testsieger "Bodyguard" von Bett 1. Bei den QualitätsmerkmalenErgonomie und Dauerhaltbarkeit lag DIE MATRATZE im Test insgesamt vor demKonkurrenzprodukt. DIE MATRATZE ist ab 198 Euro im Onlineshop (www.weltbett.de)erhältlich und damit einen Euro günstiger als ihr direkter Wettbewerber.WELTBETT® ist eine Tochter der RIBECO-Gruppe, des europaweit größten Herstellersnatürlich gefüllter Bettwaren.Mehr Luxus für weniger Geld"DIE MATRATZE haben wir ganz bewusst darauf ausgerichtet, bessere Qualität zueinem niedrigeren Einstiegspreis anzubieten als beispielsweise Bett 1", sagt Dr.Patrick Habertag, Geschäftsführer von WELTBETT®. "Unser Ziel ist es, dassmöglichst viele Menschen auf einer hochwertigen Matratze schlafen können." DIEMATRATZE ist 23 Zentimeter hoch und damit knapp 30% höher als das unmittelbareKonkurrenzprodukt "Bodyguard" von Bett 1. Der ebenfalls hohe Matratzenkern (22Zentimeter) spricht für eine qualitativ sehr hochwertige Matratze, die imunteren Preissegment bisher einzigartig ist. DIE BASIS von WELTBETT® bietetzudem ein innovatives Ergänzungsprodukt: Damit lässt sich DIE MATRATZE umweitere zehn Zentimeter erhöhen. Sie kann - ebenso wie DER TOPPER - überReißverschlüsse direkt in DIE MATRATZE integriert werden. DER TOPPER hat eineHöhe von fünf Zentimetern. "Wir möchten mit unseren neuen Produkten ein Zeichendafür setzen, dass luxuriöser und ergonomisch perfekter Schlaf nicht teuer seinmuss und so den Matratzenmarkt um eine bis zu 38cm hohe Matratze bereichern",sagt Dr. Habertag.DIE MATRATZE überflügelt den MarktführerKundinnen und Kunden können DIE MATRATZE 111 Nächte testen, bevor sie sichentscheiden - elf Tage mehr als Bett 1 mit "Bodyguard" bietet. DIE MATRATZE istgeeignet für Boxspring, Lattenrost, Platform-Betten und verstellbare Betten. Siehat zwei Härtegrade in einer Matratze (H3 und H4) und wird damit vielenBedürfnissen gerecht. WELTBETT® gewährt eine Garantie von zehn Jahren auf denMatratzenkern aus Hybridschaum, oder wahlweise Taschenfederkern. DIE MATRATZEmit ihrem einzigartigen ergonomischen Design ist zum Patent angemeldet. DieProdukte von WELTBETT® sind ab sofort in ganz Deutschland, in immer mehrhandelsüblichen Größen über den Onlineshop erhältlich (www.weltbett.de).Unseren ersten TV Spot finden Sie hier:https://youtu.be/wlypg34-icgÜber die Weltbett GmbH:Die Weltbett GmbH ist ein Unternehmen des europäischen Marktführers fürnatürlich gefüllte Bettwaren, der "RIBECO Group". Alle Produkte der RIBECOGruppe werden nach höchsten ökologischen und nachhaltigen Standards inDeutschland produziert, verpackt und transportiert. Als Lieferant der führendenHandelsunternehmen Europas ist die RIBECO Gruppe seit Jahrzehnten auf dieErfüllung maximaler Standards für Tierwohl, Ökologie und Arbeitsschutzausgerichtet und umfassend zertifiziert. WELTBETT® ist ein eingetragenesWarenzeichen der Weltbett GmbH.Pressekontakt:Weltbett GmbHNorbert BoehnkeTelefon: +49 172 9431867E-Mail: presse@weltbett.deBoschstrasse 1624568 KaltenkirchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139253/4456711OTS: Weltbett GmbHOriginal-Content von: Weltbett GmbH, übermittelt durch news aktuell