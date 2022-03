WELL Health verzeichnet Rekordergebnisse, die Umsatzwachstum von 573 % gegenüber Vorjahr sowie positive Nettoeinnahmen im 4. Quartal 2021 widerspiegeln

Quelle: IRW Press

– WELL meldete im vierten Quartal 2021 einen Rekordumsatz von 115,7 Millionen $, was einer Steigerung von 573 % gegenüber dem vierten Quartal 2020 entspricht. Der Jahresumsatz von WELL im Jahr 2021 belief sich auf 302,3 Millionen $, was einer Steigerung von 502 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

– ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung