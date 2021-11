WELL Health erzielt Rekordfinanzergebnisse mit einem Quartalsumsatz von über $ 99 Mio. und einem bereinigten EBITDA von über $ 22 Mio. im dritten Quartal 2021

Quelle: IRW Press

WELL meldet einen Rekord-Quartalsumsatz von $ 99,3 Millionen im dritten Quartal 2021, was im Jahresverlauf ein Plus von 711 % gegenüber dem dritten Quartal 2020 darstellt. Primärer Treiber des Wachstums von WELL war die Übernahme von CRH Medical Corporation („CRH") und von MyHealth Partners Inc. („MyHealth"), sowie ein Zuwachs



