WELL Health bildet zwei Geschäftszweige für alle Betriebe und stellt wesentliche Fortschrittsberichte hinsichtlich CRH Medical und MyHealth bereit

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Quelle: IRW Press

– WELL hat all seine Geschäftsbetriebe in zwei wesentliche Geschäftszweige unterteilt: Omni-Channel Patient Services und Virtual Services[i]

– Omni-Channel Patient Services umfasst alle Patientenservicegeschäfte, die neben der virtuellen Versorgung und/oder anderen Geschäftsmodellen auch einen persönlichen Kontakt ermöglichen. Virtual Services umfasst Geschäfte, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung