WEKA BUSINESS MEDIEN übernehmen drei B2B-Fachzeitschriften der JM Fachmedien

Kissing / Darmstadt / Landsberg (ots) - Die WEKA BUSINESS MEDIENGmbH (Darmstadt) hat, nach Zustimmung des Bundeskartellamts,rückwirkend zum 1. August 2017 die Fachzeitschriften "Materialfluss","Baugewerbe Unternehmermagazin" und "LT-Manager" sowie die dazugehörigen Web- und Social-Media-Sites von der JM Fachmedien GmbH(Landsberg am Lech) übernommen."Materialfluss", der monatliche Traditionstitel rund um dieIntralogistik richtet sich mit der Zeitschrift im 48. Jahr und Onlinevor allem an Logistikleiter und Verantwortliche der Intralogistik.Ergänzend versorgt der "LT- Manager" C-Level-Manager aus denBranchen Industrie, Handel und Dienstleistung sowie aus dem Logistik-und Transportsektor viermal jährlich mit unabhängigenPremium-Informationen. Das 2013 von der Deutschen Fachpresse als"Fachmedium des Jahres" ausgezeichnete "BaugewerbeUnternehmermagazin" bietet seit 98 Jahren BauunternehmernOrientierung zu allen fachlichen und betriebswirtschaftlichenBelangen der Baubranche.Alle drei Titel werden mit den unverändert bestehenden Teams inder WEKA BUSINESS MEDIEN weitergeführt und weiter entwickelt."Ich freue mich, dass meine drei Titel mit den WEKA BUSINESSMEDIEN eine neue, kompetente und größere Heimat gefunden haben, undich bin mir sicher, dass sie in Zukunft in diesem Verbund besserentwickelt werden können als auf sich allein gestellt.", sagt derbisherige Eigentümer Oliver Kneidl. Der Geschäftsführer der WEKABUSINESS MEDIEN, René Khestel, ergänzt: "Materialfluss", "BaugewerbeUnternehmermagazin" und "LT-Manager" bereichern unser bestehendescrossmediales Portfolio sehr schön komplementär, so dass wir jetztfür eine noch größere Anzahl entscheidender B2B-Zielgruppen relevanteInformations- und Kommunikationslösungen anbieten können."Die WEKA BUSINESS MEDIEN sind hervorgegangen aus der ehemaligenHoppenstedt Publishing, die 2012 von der WEKA Firmengruppe übernommenwurde. Hier werden crossmediale B2B-Fachmedien wie "SCOPE","handling", "Kunststoff Magazin", "LABO", "engine", und "smartengineering" herausgegeben.