WEISSER RING fordert mehr Psychotherapeuten für Opfer (FOTO)

Mainz (ots) -Tag der Kriminalitätsopfer: Verein nimmt Krankenkassen in diePflicht, bundesweit mehr Therapeuten zuzulassen und Opfern damitschneller und effektiver zu helfen.Krankenkassen sollen mehr Psychotherapeuten zulassen, damit Opferschneller mit einer Therapie beginnen können - und ihnen dadurcheffektiver geholfen wird. Dies fordert der WEISSE RING zum Tag derKriminalitätsopfer am 22. März. "Opfer sind nach einer Straftat nichtnur körperlichen, sondern auch enormen seelischen Belastungenausgesetzt", sagt Roswitha Müller-Piepenkötter, Bundesvorsitzende desWEISSEN RINGS. "Je länger sie auf einen Therapieplatz warten müssen,desto schlimmer und auswegloser empfinden sie ihre Situation. Das istnicht hinnehmbar." Krankenkassen sollten durch mehr Zulassungen vonTherapeuten hier endlich gegensteuern, so Müller-Piepenkötter.Hierfür fordert der WEISSE RING, dass Krankenkassen ihreBedarfsplanungen anpassen, die den Zulassungen zugrunde liegen. Sosollte eine für Patienten zumutbare Wartezeit von maximal fünf Wochenfestgeschrieben werden. Solch kürzere Wartezeiten könnten durch mehrTherapeuten-Zulassungen erreicht werden.Einer Studie zufolge, die in der Publikation "BPTK-spezial:Bedarfsplanung 2013 - ein Überblick" veröffentlicht wurde, wartetrund ein Drittel aller Patienten länger als drei Monate auf einErstgespräch bei einem Therapeuten. Viele sind anschließend noch weitdavon entfernt, mit einer Therapie auch tatsächlich starten zukönnen. Laut Untersuchung ist die therapeutische Unterversorgung imländlichen Raum deutlich gravierender als in Städten. DieVersorgungslage sei bereits für Menschen, die noch nicht zum Opfereiner Straftat geworden sind, denkbar schlecht, sagtMüller-Piepenkötter. Für Kriminalitätsopfer sei sie allerdingsdramatisch. "Denn sie sind es, die nach einer Straftat nachweislichmit massiven Angstzuständen, Selbstzweifeln und großer Verunsicherungkämpfen. Und sie sind es, denen eine zügig startende Psychotherapiedabei hilft, der Verzweiflung zu entkommen."Die Traumatherapie bietet gute Möglichkeiten, Opfer von Straftatenzu behandeln. Sie kann die Häufigkeit von Trauma-Folgestörungen wieständiges Wiedererleben der Tat, unter denen Opfer oft zu leidenhaben, effektiv reduzieren. Der WEISSE RING nimmt Kassen daher in diePflicht, traumatherapeutische Methoden in denPsychotherapierichtlinien mehr als bisher zu berücksichtigen. "Aufdiese Weise würden sie in Psychotherapien dann auch häufigerangewendet", sagt Müller-Piepenkötter.Aber auch Therapeuten selbst könnten viel dafür tun, auf dieBelange und Nöte von Kriminalitätsopfern besser einzugehen, stelltdie Bundesvorsitzende heraus. Dazu zähle beispielsweise,Weiterbildungen im Bereich der Traumatherapie in ihren jeweiligenberuflichen Werdegang zu integrieren.Die rund 3.200 ehrenamtlichen, professionell ausgebildetenOpferhelfer des WEISSEN RINGS besitzen fundierte Kenntnisse über diejeweilige psychotherapeutische Versorgungslage vor Ort. Zum Spektrumihrer Hilfeleistungen gehört unter anderem, Hilfeschecks für einepsychotraumatologische Erstberatung auszustellen, mitTraumaambulanzen zusammenzuarbeiten oder ihre Lotsenfunktionwahrzunehmen, um längerfristige therapeutische Hilfen zuorganisieren.Der vom WEISSE RING ins Leben gerufene Tag der Kriminalitätsopfererinnert alljährlich am 22. März an die Situation von schuldlos inNot Geratenen. Unter dem diesjährigen Motto "Opfer brauchen Profis"stellen die Mitarbeiter des Vereins bundesweit Aktionen auf dieBeine. Ob Info-Stand in der Fußgängerzone, Presse-Gespräch oderPodiumsdiskussion - was zählt, ist das Nahebringen derOpferperspektive. Darüber hinaus zeigen die Mitarbeiter auch dasWirken des WEISSEN RINGS auf, der bereits seit über 40 Jahren Opfernmit Rat und Tat zur Seite steht. Der Verein hat seit Bestehen fürGeschädigte über 360.300 materielle Hilfeleistungen erbracht. Für denSatzungszweck Opferhilfe wurden insgesamt bereits nahezu 208Millionen Euro bereitgestellt (beide Werte: Stand Dezember 2016). Ineiner Gesamtsumme nicht erfassbar ist, wie oft Trost und Beistandgeleistet wurde, um Menschen in Notlagen Auswege aufzuzeigen.Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als "GemeinnützigerVerein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütungvon Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisationfür Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von rund3.200 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelfern inbundesweit 420 Außenstellen. Der WEISSE RING hat über 100.000Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist einsachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz,Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe.Der Verein finanziert seine Tätigkeit aus Mitgliedsbeiträgen,Spenden, testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten undStaatsanwaltschaften verhängten Geldbußen.