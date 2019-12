WEINmesse berlin lädt zur kulinarischen Weltreise auf das Berliner Messegelände (FOTO)

Berlin (ots) -- Vom 14. bis 16. Februar 2020 findet die WEINmesse zum dritten Malauf dem Gelände der Messe Berlin statt- Rund 4.000 Weine und internationale Feinkost-Spezialitäten stehenzur Verkostung bereitDie WEINmesse berlin lädt vom 14. bis 16. Februar 2020 Berliner und ihre Gästeein, auf kulinarische Weltreise zu gehen. Neben Wein aus den 13 deutschenAnbaugebieten steht auch international eine große Auswahl an Weinen von fünfKontinenten zum Probieren bereit. Ergänzt wird das Angebot durch internationaleDelikatessen wie Käse, Antipasti, Salami, Schinken, Olivenöl, Fisch, Trüffel undvieles mehr.Die Veranstaltung findet 2020 zum dritten Mal am neuen Standort statt underfreut sich wachsender Beliebtheit bei den Hauptstädtern. Besucher können inentspannter Atmosphäre neue Weine entdecken, Winzer persönlich kennenlernen undvon günstigen Messepreisen profitieren.Lokale und internationale Geheimtipps entdecken 330 Winzerfamilien, Kellereien,Sektgüter und Weinhändler schenken auf dem Gelände der Messe Berlin rund 4.000deutsche und internationale Weine aus. Weiß, rot, rosé, der grüne Vinho Verdeoder ein naturbelassener Orange Wine - vor Ort bestellt, wird der Wein direktnach Hause geliefert."Wer einen besonderen Wein sucht, den es nicht in jedem Supermarkt zu kaufengibt, findet auf der WEINmesse berlin ein vielfältiges Angebot. Und das mussnicht mal hochpreisig sein. Viele Aussteller bieten Weine im Preissegment bisacht Euro", sagt Peter Antony. Er ist CEO der Deutschen Wein Marketing GmbH(DWM), die die Veranstaltung gemeinsam mit der Messe Berlin ausrichtet.Auf einen Blick: Informationen für Besucher Die WEINmesse berlin findet in denHallen 21 und 22 der Messe Berlin statt. Der Eingang erfolgt über Halle 21 ander Masurenallee, nördliches Messegelände.Öffnungszeiten:Fr., Sa.: 13.00 - 20.00 UhrSo.: 12.00 - 19.00 UhrEintritt:17 Euro pro Person (inkl. Verkostung)freier Eintritt für Fachbesucher (Anmeldung erforderlich)Zutritt unter 18 Jahren erfolgt nur in BegleitungErziehungsberechtigterÜber die WEINmesse berlin:Die WEINmesse wird von der Messe Berlin GmbH zusammen mit der DeutschenWeinMarketing GmbH (DWM) veranstaltet und ist seit 1994 ein fester Termin imBerliner Genusskalender. Als Ausrichter der Berlin Wein Trophy, der PortugalWine Trophy und der Asia Wine Trophy gilt die Deutsche WeinMarketing alsweltweit größter Veranstalter von offiziell anerkannten Weinwettbewerben. Beijährlich vier Verkostungswettbewerben werden über 17.000 Weine aus 40 Ländernvon 400 internationalen Prüfern verkostet und prämiert.Pressekontakt:WEINmesse berlinChristine FrankePR ManagerTel.: +49 30 3038 2275christine.franke@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4466137OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell