WEINmesse berlin lädt zur Verkostungsreise durch Deutschland

Berlin (ots) - Vom 4. bis 6. Mai können die Besucher der WEINmesseberlin unter dem Funkturm zu einer önologischen Reise durchDeutschland aufbrechen. Die Liebhaber von Mosel- undRheingau-Rieslingen werden bei ihrer Verkostungstour genauso verwöhntwie Besucher, die auf der Reise ihre Favoriten noch suchen. Denn mehrals 2.000 deutsche Weine warten darauf verkostet zu werden - und dasnur für den Eintrittspreis.Ein weiterer Höhepunkt der Verkostungs- und Kaufmesse ist der neueJahrgang 2017, der hier zum ersten Mal in seiner reichen Vielfalt mitetwa 1.000 Weinen probiert werden kann. Das Deutsche Weininstitutberichtet, dass die Erträge aufgrund des Wetters um etwa 20 Prozentgeringer ausgefallen sind, doch die Qualität sei ausnahmslos hoch.Die Weine fallen leicht, fruchtig und finessenreich aus undentsprechen damit dem Geschmackstrend der Verbraucher, so das DWI.Wer sich auf der WEINmesse berlin unvoreingenommen an die Weinetraut, der wird reich belohnt. Aus dem Anbaugebiet Franken werden dieWeißweinsorten Silvaner und Müller-Thurgau vorgestellt. Ersterekönnen markig und kräftig daherkommen, letztere weisen Noten vonBlumen und Muskat auf. In der Region Saale-Unstrut und Sachsen könnenMüller-Thurgau-Trauben hingegen delikate Weine mit angenehmer Säurehervorbringen.Wie facettenreich ein Wein sein kann, erleben die Besucher beimProbieren des Spätburgunders, der roten Hauptrebsorte Deutschlands.Was pfälzische Winzer aus dieser Traube gemacht haben, zählt zurweltweiten Spitze - die Weine sind seidig, filigran und elegant. Inden Regionen Baden, Rheinhessen und Württemberg wird er oftkörperreich ausgebaut. Die Weißweinsorte Riesling entfaltet ihrevolle Pracht in Rheinhessen, an der Mosel und in der Pfalz. Einefruchtige Säure zeichnet den Wein aus, er hat Aromen von gelbemSteinobst und exotischen Früchten. Und je nach Präferenz der Winzerschmeckt der Riesling außerdem knackig-spritzig bis hin zucremig-füllig.Die Messe gibt den Besuchern auch Gelegenheit, die Menschen hinterden Weinen kennenzulernen. Der Großteil der Aussteller kommt ausFamilienbetrieben, die den Weinbau seit mehreren Generationenfortführen. Einige Winzer betreiben traditionellen Weinbau undverkaufen am Hof erzeugten Käse und Wurst. Andere haben sich aufbiodynamisch erzeugte Ökoweine spezialisiert und führenWeingutsblogs. "Der Besuch der WEINmesse berlin ist in jeder Hinsichteine authentische Genussreise durchs Weinland Deutschland", so PeterAntony. Er ist CEO der Deutschen Wein Marketing GmbH (DWM), mit derdie Messe Berlin die WEINmesse berlin gemeinsam veranstaltet.BesucherinformationenVeranstaltungsort: Messe Berlin, Messegelände Berlin, Eingang NordVeranstaltungsdatum: 4. - 6. Mai 2018 Fr., Sa.: 14.00 - 21.00 UhrSo.: 13.00 - 20.00 UhrEintrittskarten: 17,00 EUR pro Person Fachbesucher: freierEintritt (Anmeldung erforderlich)Pressekontakt:Daniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell