Mannheim (ots) - Gemeinsam mit dem Kunden WEINMANN Emergency wurde CamelotInnovative Technologies Lab (Camelot ITLab) beim diesjährigen "Best ofConsulting Award" der WirtschaftsWoche prämiert. Der Preis wird an herausragendeBeratungsprojekte vergeben, die nachweislich eine sehr hohe Projektqualität undKundenzufriedenheit erreicht haben. Camelot ITLab nahm die Auszeichnung bei derPreisverleihung am 3. Dezember 2019 in Düsseldorf bereits zum 5. Mal entgegen.Die hochkarätig besetzte Jury der WirtschaftsWoche prämierte Camelot ITLab undWEINMANN Emergency Medical Technology in der Kategorie "Operational Excellence"für die Einführung eines CRM-Systems, das die internationale Expansion und denVertrieb in über 100 Länder des auf dem Weltmarkt sehr erfolgreichen deutschenMittelständlers WEINMANN Emergency unterstützt. "Die Einführung der SAP C/4HANASales Cloud durch Camelot hat unsere Vertriebsteams im Innen- und Außendienst -besonders international - näher zusammengebracht", kommentiert André Schulte,CEO Group, WEINMANN Emergency. "Dass dieses für uns sehr wichtige Projekt nunausgezeichnet wurde, freut uns besonders."Internationale Expansion in einer hochregulierten BrancheWEINMANN Emergency entwickelt innovative Medizinprodukte rund um Beatmung undDefibrillation, die bei Rettungsdiensten, Katastrophenschutz undSanitätsdiensten von Armeen zum Einsatz kommen. Durch die Komplexität derProdukte und die gesetzlichen Vorschriften im Bereich medizintechnischerProdukte fällt der Kundenbetreuung in dieser Branche ein besonderer Stellenwertzu. "Die branchenspezifischen Herausforderungen unserer Kunden zu verstehen undgemeinsam mit ihnen passgenaue, individuelle Lösungen zu entwickeln, ist einwichtiger Teil unseres Beratungsansatzes. Es freut uns sehr, dafür von denExperten der WirtschaftsWoche ausgezeichnet zu werden", so Holger Reimer,Geschäftsführer bei Camelot ITLab.Mit Prozessverständnis zu einer zentralen Single-Source-of-TruthDurch die CRM-Einführung konnte der Vertrieb bei WEINMANN Emergency einedeutlich höhere Transparenz in seinem Händlernetzwerk erreichen - auch über dieverschiedenen internationalen Anforderungen - manuelle Aufgaben drastischreduzieren und die Ansprache von segmentierten Zielgruppen erleichtern. DieLösung der Wahl war die SAP C/4HANA Sales Cloud, eine zeitgemäße und skalierbareCustomer-Experience-Plattform.Auch SAP würdigt Kompetenz des BeraterteamsZusätzlich zur Auszeichnung der WirtschaftsWoche erhielt das CRM-Team derCamelot ITLab vor Kurzem von SAP den begehrten Status "SAP® RecognizedExpertise" im Bereich SAP Cloud for Customer für Deutschland. Das Zertifikatbestätigt umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen der Beraterinnen und Beraterunter anderem für die SAP Sales Cloud. Das Validierungsprogramm "SAP® RecognizedExpertise" unterstützt suchende Unternehmen dabei, besonders qualifiziertePartner für spezifische Bereiche zu finden. "Eine herausragende CustomerExperience zu bieten, wird für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen immerbedeutsamer. Die Zertifizierung bestätigt unsere Vorreiterrolle in diesemstrategisch wichtigen Bereich", kommentiert Holger Reimer die positiveValidierung.