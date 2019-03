WEC-Team von Ford freut sich auf die 1000 Meilen von Sebring und das Wiedersehen mit den IMSA-Kollegen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -- Der sechste von acht Läufen der Langstrecken-WM-"Supersaison"heizt mit einem Achtstundenrennen im US-amerikanischen Sebringdie Vorfreude auf Le Mans an- Stefan Mücke aus Berlin und Teamkollege Olivier Pla (F) reisenals Zweitplatzierte der Fahrerwertung nach Florida und erhaltenVerstärkung durch Billy Johnson (USA)- Andy Priaulx und Harry Tincknell (beide GB) wollen mit demzweiten Ford GT das Ruder in der Langstrecken-Weltmeisterschaftherumreißen- 1000 Meilen von Sebring beginnen am nächsten Freitag um 21.00Uhr deutscher Zeit- IMSA-Werksteam von Ford Chip Ganassi startet am Samstag um 15.40Uhr (MEZ) mit zwei weiteren Ford GT zum 12-Stunden-Klassiker aufder gleichen StreckeDie "Supersaison" der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC(World Endurance Championship) biegt in die entscheidende Phase ein:Die beiden Ford GT des britischen Arms von Ford Chip Ganassi Racing(CGR) gehen am dritten März-Wochenende auf dem traditionsreichenSebring Raceway in Florida an den Start und treffen auf demehemaligen Militärflughafen auf einen ungewöhnlichen Zeitplan. Das1000-Meilen-Rennen beginnt bereits am Freitagnachmittag um 16.00 UhrOrtszeit (21.00 Uhr MEZ) und erstreckt sich über eine Dauer von achtStunden bis Mitternacht. Und wenn die WEC-Teams bereits wieder ihreSachen packen, dürfen sich die Zuschauer auf das zweite Highlight desWochenendes freuen: Um 10.40 Uhr (15.40 Uhr) am Samstagmorgenbeginnen die 12 Stunden von Sebring. Auch bei demLangstreckenklassiker der nordamerikanischen IMSA-Sportwagenseriesind zwei Ford GT mit von der Partie. Sie werden eingesetzt vomUS-Werksteam von CGR.Das 1000-Meilen-Rennen der Langstrecken-WM ist Lauf sechs von achtder sogenannten Supersaison. Anschließend stehen noch die 6 Stundenvon Spa-Francorchamps und ein zweites Mal die 24 Stunden von Le Mansauf dem Programm. Ford CGR schickt mit dem Duo Stefan Mücke(Berlin)/Olivier Pla (F) die beiden Zweitplatzierten derFahrerwertung in die USA. Sie erhalten im Ford GT mit der Startnummer66 wieder Verstärkung durch den US-Amerikaner Billy Johnson. ImSchwesterauto mit der 67 greifen erneut Andy Priaulx und HarryTincknell (beide GB) ins Steuer. Ihnen steht mit dem KalifornierJonathan Bomarito ein neuer Teamkollege zur Seite."Sebring ist eine ganz spezielle Rennstrecke", erläutert der37-jährige Mücke. "Ein Teil führt über einen alten Flugplatz, derFahrbahnbelag ist sehr wellig. Wir konnten im Februar an Ort undStelle bereits testen, das war sehr wichtig: Es hat uns einenEindruck von dem vermittelt, was uns erwartet, und uns jene Bereicheaufgezeigt, in denen wir uns noch verbessern müssen. Tatsächlichverbinde ich mit Sebring viele schöne Erinnerungen, der Kurs zählt zumeinen Lieblingsstrecken. Das Rennen verspricht sehr interessant zuwerden: Wir starten nachmittags und fahren bis tief in die Nacht.Dies bringt einen großen Temperaturabfall mit sich, der sich auf dieBalance der Autos und auf die Reifenwahl auswirken wird. Ich freuemich schon darauf, wieder im Ford GT zu sitzen und das letzte Drittelder Saison in Angriff nehmen zu können.""Rennen in Sebring sind immer anstrengend und herausfordernd",weiß Priaulx. Der 45-Jährige liegt zusammen mit seinem britischenTeamkollegen aktuell auf Rang acht der Fahrerwertung. "Der Kurs isteng und buckelig, eigentlich gibt es für alle nie genug Platz auf derStrecke. Darum kommt es so sehr darauf an, immer voll anzugreifen undvoll konzentriert zu bleiben, um Fehler zu vermeiden - so wie wir dasauf anderen Kursen auch machen. Speziell im Dunklen ist es schwierig,dafür verbreiten die vielen begeisterten Fans immer eine tolleAtmosphäre. 2011 habe ich in Sebring zusammen mit Dirk Müller undJoey Hand bereits das 12-Stunden-Rennen gewonnen.""In Sebring steht uns von Ford ein weiteres großartiges Wochenendebevor", erwartet Mark Rushbrook, als Direktor von Ford Performanceverantwortlich für das Motorsport-Engagement des Autoherstellers."Neben unserem WEC- geht auch unser IMSA-Team an den Start, wenn auchin getrennten Rennen. Dies macht es für uns noch aufregender. Wieimmer setzen wir uns Siege in den Klassen LMGT und GTLM zum Ziel. Ichhoffe, dass sich die von uns in Sebring durchgeführten Testfahrten indiesem Sinne auszahlen werden."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell