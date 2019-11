WEC Energy: Kommt jetzt der Schock?

WEC Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Multi-Hilfsprogramme", notiert aktuell (Stand 16:37 Uhr) mit 93.53 USD nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für WEC Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: WEC Energy hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,55 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.54%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,99 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: WEC Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (91,4 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 93,53 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. WEC Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die WEC Energy-Aktie ein Durchschnitt von 85,8 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 93,53 USD (+9,01 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 93,48 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,05 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für WEC Energy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. WEC Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.