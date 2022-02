WEBINAR | 17.02.2022: Lufthygiene - Wie können wir unsere Räume sicherer machen? / Lufthygiene-Experte Nicola Cassanelli zeigt Lösungen für Unternehmen und Einrichtungen auf

Köln (ots) -Rentokil Initial veranstaltet am 17. Februar 2022 ein Webinar zum Thema Lufthygiene. Fachexperte Nicola Cassanelli stellt dabei Lösungen vor und gibt hilfreiche Tipps für eine hygienisch reine Raumluft.Die aktuelle Pandemie hat uns gezeigt, dass saubere Luft wichtiger ist als je zuvor. Von der Qualität der Umgebungsluft hängen nicht nur unser Wohlbefinden, unsere Produktivität und Aufnahmefähigkeit, sondern insbesondere unsere Gesundheit ab. Besonders in Bereichen, in denen viele Menschen zusammenkommen sowie in sehr sensiblen Bereich wie Altenheimen oder Krankenhäusern, ist eine gute Lufthygiene der Schlüssel für eine sichere Raumluft und den Schutz vor Infektionen.Regelmäßiges Lüften reicht dafür oft nicht aus. Doch was macht sichere Raumluft tatsächlich aus? Wie kann man eine gute Lufthygiene sicherstellen? Welche Lösungen gibt es und für welche Bereiche sind sie geeignet? Experte Nicola Cassanelli klärt Sie im Webinar von Rentokil Initial, globaler Marktführer für Hygiene-Management, umfangreich auf und beantwortet gern Ihre Fragen.Das Webinar ist kostenfrei und richtet sich explizit an alle öffentlichen und privaten Einrichtungen sowie Unternehmen aller Branchen und Größen.WEBINAR "Lufthygiene - Wie können wir unsere Räume sicherer machen?"17.02.2022, 11:00 - 12:00 UhrTeilnahmegebühr: kostenfreiAnmeldung unter: https://info.initial.com/de-de/webinarlufthygieneInitial - Ihre Hygiene-ExpertenUnter der Marke "Initial - Ihre Hygiene-Experten" bietet Rentokil Initial innovative Produktlösungen und bedarfsgerechte Rundum-Versorgung im Hygienebereich. Als weltweite Nummer 1 im Hygiene-Management betreut Rentokil Initial weltweit mehr Kunden als jedes andere Unternehmen in diesem Bereich. Die hausinterne Forschungs- und Entwicklungsabteilung garantiert eine hohe Qualität und Innovationskraft der Produkte. Durch seine 19 Niederlassungen in Deutschland bietet Rentokil Initial einen flächendeckenden Service und somit eine besondere Kundennähe.Weitere Infos unter: www.initial.com/deÜber Rentokil Initial:Die Rentokil Initial GmbH & Co. KG gehört zu einem der größten Service-Konzerne weltweit und setzt als Innovationsmarktführer seit mehr als 100 Jahren weltweit Maßstäbe im Bereich der Schädlingsbekämpfung, professionellen Hygienedienstleistung, Vorratsschutz und Innenraumbegrünung. Die Rentokil Initial Gruppe ist in über 85 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 44.000 Menschen unterschiedlichster Kulturen im Dienste einer gemeinsamen Mission: "Menschen schützen, Leben verbessern". Mit Expertise und Leidenschaft. In Deutschland setzen sich jeden Tag mehr als 800 Mitarbeiter dafür ein, den mehr als 30.000 Kunden einen exzellenten Service zu bieten.Weitere Infos unter: www.rentokil-initial.dePressekontakt:Susann PiersigTel.: +49-177-236 15 27susann.piersig@pi-essenz.deOriginal-Content von: Rentokil Initial GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell