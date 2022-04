WD- Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wd-, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.04.2022, 04:43 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 192.57 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Wd- einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Wd- jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Wd--Aktie beträgt dieser aktuell 226 USD. Der letzte Schlusskurs (192,21 USD) liegt damit deutlich darunter (-14,95 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Wd- somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (197,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,67 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Wd--Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Wd- auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Wd- liegt mit einer Dividendenrendite von 1,65 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche hat einen Wert von 2157,75, wodurch sich eine Differenz von -2156,11 Prozent zur Wd--Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Wd- damit 46,24 Prozent unter dem Durchschnitt (20,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 47,23 Prozent. Wd- liegt aktuell 72,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

