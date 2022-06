WD- Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen St":

Am 07.06.2022, 18:56 Uhr notiert die Aktie Wd- an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 191.53 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Wie Wd- derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Wd- ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wd--Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,26, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,07, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Derzeit schüttet Wd- niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 2135,74 Prozentpunkte (1,71 % gegenüber 2137,46 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Wd--Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wd- vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (277 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 44,62 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 191,53 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Wd- eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

