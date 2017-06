Hagen (ots) - Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel äußert sichin einem Interview mit "nordbayern", dass die Sanierung der sog."Delfinlagune" im Tiergarten Nürnberg aufgrund einesSalzwasserschadens noch etwa drei Jahre dauern wird undvoraussichtlich rund 8 Millionen Euro kosten würde. Dazu kämen dieKosten der Wiederherstellung des alten Delfinariums 2 von rund 1,2Mill. Euro, um die Tiere im Notfall dort während der Sanierungsphaseunterbringen zu können. Damit erreiche die "Delfinlagune" mit denursprünglich Baukosten von 31 Millionen Euro eine Bausumme von über40 Millionen Euro, so das Hagener Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF).Da gegenüber den Baufirmen des Steinbruch-Delfinariums wohl keinRegress mehr geltend gemacht werden könne, würde die Kostenlast demBürger über den städtischen Etat auferlegt, äußertWDSF-Geschäftsführer Jürgen Ortmüller. Zusätzlich seien Erhöhungenbei den Eintrittsgeldern vorgesehen, sagt Vogel in dem Interview.Dass manche Tiere eine längere Lebenserwartung als in freierWildbahn hätten, wie Vogel behauptet, sage rein gar nichts über dasWohl der Zootiere aus und träfe definitiv nicht auf die weltweiteDelfinhaltung zu, meinen das WDSF und die Organisation ProWal. SolcheAussagen würden immer wieder als Rechtfertigungsgrund für dieGefangenschaftshaltung verwendet und seien noch nie belegt worden. InNürnberg verstarben bisher 33 Große Tümmler. Alleine zwischen 2004und 2007 sind in Nürnberg sieben Kälber in Folge gestorben. Dass denNürnberger Delfinen Unmengen an Psychopharmaka" verabreicht wurdenund über 30 andere Medikamenten in einem 4 1/2-jährigen Zeitraumwürde wohlweislich verschwiegen, so Ortmüller. Große Tümmler hättenin freier Wildbahn lt. NOAA Fisheries (National Oceanic andAtmospheric Administration) eine Lebensspanne von rund 40-50 Jahren.In Gefangenschaft erreichten Delfine ein weitaus niedrigeres Alter,wobei im Duisburger Zoo die Sterblichkeitsrate der Nachzuchten incl.5 Fehlgeburten bei 75,2 Prozent und in Nürnberg bei 90 Prozent liege.Von 29 Nachzuchten hätten seit 1978 in Duisburg lediglich acht Tiereüberlebt und in Nürnberg seien es nur zwei Delfine von 19 Nachzuchtengewesen, sagt Jürgen Ortmüller vom WDSF. In freier Wildbahn wärenseiner Meinung nach die Delfine bei solch hohen Sterberaten vomAussterben bedroht. Tatsächlich seien allerdings die Delfine inGefangenschaft mangels Nachhaltigkeit vom Aussterben bedroht.Vogel spricht davon, dass das im Mai in Frankreich verabschiedeteGesetz, welches die zukünftige Haltung, die Nachzucht und den Importvon Delfinen einschränkt bzw. verbietet sowie umfangreiche Auflagenbei der derzeitigen Haltung vorsieht, "juristisch nicht haltbar" sei,weil es dahingehend widersprüchlich sei, dass die Weibchen gequältwürden, da sie keinen Nachwuchs mehr bekommen dürften. Dabeiverschweige Vogel, so das WDSF, dass die Delfinweibchen in Nürnbergwährend der Bauphase der "Delfinlagune" jahrelang die Antibabypilleerhalten hätten. Vogel in dem Interview: "Sollten sich die Franzosendurchsetzen, dann hätte es aber Auswirkungen auf ganz Europa." DasWDSF hat angekündigt, dass es bei der Bundesregierung und imEuropäischen Parlament intensiv intervenieren wird, dass dasrichtungsweisende französische Gesetz auch in Deutschland und inanderen Ländern der EU Anwendung findet. Ortmüller: "Delfinarien sindAuslaufmodelle."Interview mit Christian Vogel auf "nordbayern":http://ots.de/FT1TqHomepage NOAA Fisheries: http://ots.de/1rcoNPressekontakt:Jürgen OrtmüllerGesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), übermittelt durch news aktuell