WDRforyou als AMTforyou: Live-Sprechstunde in Kölner Ausländerbehörde

Köln (ots) -Am Dienstag, 12. Juni von 10 bis 12 Uhr, haben Geflüchtete und alleam Thema Interessierten die Möglichkeit, in der Empfangshalle und viaFacebook-Livestream die Experten der Kölner Ausländerbehörde zubefragen. Für das mehrsprachige Webangebot WDRforyou öffnet das Amtdie Türen und stellt sich in einer Sprechstunde direkt und erstmaligvia Livestream den Fragen der Community.Der Dialog ist zweisprachig in Deutsch-Arabisch undDeutsch-Persisch/Dari. Inhaltlich soll es um das Thema "Duldung" und"Ausbildungsduldung" gehen. Viele Geflüchtete haben eine "Duldung",wissen aber nicht, was das eigentlich bedeutet.Di, 12. Juni 2018, 10-12 UhrWDRforyou in der Kölner Ausländerbehörde, Blaubach 13,50676 KölnLink zum Streaming: https://www.facebook.com/WDRforyouModeration: Falah Elias und Bamdad EsmailiRedaktion/Leitung: Isabel Schayaniwww.WDRforyou.de ist das digitale Angebot für neu ankommende Menschenim Land und soll helfen, sich zu informieren, zu orientieren undaußerdem Möglichkeiten zur Unterhaltung bieten. Mit Kanälen aufFacebook und youtube erklärt WDRforyou die Deutschen und ihr Land inBeiträgen auf Englisch, Arabisch, Farsi und Deutsch. Um das Angebotoptimal an die Bedürfnisse von Flüchtlingen in NRW und ganzDeutschland anzupassen, arbeiten im Team unter Leitung der früherenARD-Korrespondentin Isabel Schayani auch Geflüchtete daran mit.