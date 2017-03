WDRforyou: Privataudienz bei Bundespräsident Joachim Gauck

Köln (ots) -WDRforyou, das Onlineportal für Flüchtlinge, trifftNoch-Bundespräsident Joachim Gauck: Am Dienstag, 7. März, wird dasStaatsoberhaupt das WDR-Team in der Bonner Villa Hammerschmidtempfangen. Ein Exklusivinterview mit ihm stellt WDRforyouanschließend online: www.wdrforyou.de.Im April 2016 streamte WDRforyou von einem Symposium über Flüchtlingein Deutschland, das im Schloss Bellevue stattfand. Da mogelte sichHausherr Joachim Gauck zu WDR-Reporterin Isabel Schayani ins Bild undavancierte zum prominenten Fotobomber. Der Clip machte im Netz dieRunde. Die Flüchtlinge waren begeistert. "Euer Präsident ist nett undlacht mit Euch. Unserer wirft Bomben und will uns töten", schriebeiner von ihnen. Kurze Zeit später meldete sich dasBundespräsidialamt in der WDR-Redaktion mit einer Terminanfrage: "Alseine seiner letzten Amtshandlungen möchte Sie der Bundespräsidentgerne kennenlernen".Das Onlineportal WDRforyou startete vor gut einem Jahr im Netz undauf Facebook und bietet Flüchtlingen Information, Orientierung undUnterhaltung auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Farsi. Joachim Gauckmöchte persönlich mit dem WDRforyou-Team sprechen, um mehr über dasProjekt und die Bilanz des vergangenen Jahres zu erfahren.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell