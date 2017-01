WDRforyou: De Maizière beantwortet erstmals live Fragen von Flüchtlingen

Köln (ots) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière wird amMontag, 23. Januar 2017 ab 14.30 Uhr erstmals vor laufenden KamerasFragen von Flüchtlingen beantworten. Das Team von WDRforyou sendetdas Gespräch in einem Internet-Livestream aus demBundesinnenministerium. Das WDR-Online-Programm für Flüchtlingefeiert in diesen Tagen sein einjähriges Jubiläum.In dem Gespräch wird es auch um heikle Fragen gehen wie dieAbschiebung von Afghanen. Der Bundesinnenminister möchte dieRückführungen fortsetzen, obwohl das UN-Flüchtlingskommissariat(UNHCR) feststellt, dass es in Afghanistan aktuell keine sicherenGebiete gibt. Afghanen sind die zweitgrößte Gruppe unter denAsylsuchenden. Seit der ersten Sammelrückführung am 14. Dezember 2016ist die Unsicherheit unter ihnen groß.Für syrische und irakische Asylsuchende ist das Thema derFamilienzusammenführung zentral sowie die Frage, warum viele Syrernur subsidiären Schutz erhalten. Bislang hat der Innenminister nievor Kameras Fragen von Flüchtlingen beantwortet. Jetzt könnenSchutzsuchende schon Tage vor der Sendung Fragen formulieren. DasGespräch mit dem Innenminister wird auf Deutsch geführt. BamdadEsmaili, Falah Elias und Isabel Schayani moderieren die Sendung(Redaktion Janina Werner). Damit die Zuschauer die für sie wichtigenAntworten des Innenministers verstehen, wird das Gespräch simultanauf Arabisch und auf Farsi/Dari übersetzt.WDRforyou hat vor einem Jahr sein Programm gestartet. Es bietetgenau dort Informationen und Unterhaltung, wo Flüchtlinge sichaufhalten: im Netz und bei Facebook. Mittlerweile hat dasviersprachige Programm fast 220.000 Likes. Auch aus dem Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge (BAMF) hat WDRforyou schon live gestreamt,damit Flüchtlinge der Behörde direkt Fragen stellen können.Gespräch mit Gregor GysiAm 28. Januar 2017 wird der Social-Media-Kanal WDRforyou zudem einneues Format in Kooperation mit der WestfälischenWilhelms-Universität ausstrahlen: In einem Hörsaal in Münster wirdder Student Sherif Rizkallah mit dem Linken-Politiker Gregor Gysidiskutieren. Studentinnen und Studenten vor Ort sowie User im Netzhaben die Gelegenheit, dem Politiker Fragen zu stellen.Pressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell