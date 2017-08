WDR will Callcenter schließen - Neuer Dienstleister gesucht

Hamburg (ots) - Der Westdeutsche Rundfunk wird Ende 2018 seinCallcenter schließen. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin 'newbusiness' in seiner am Montag (14.8.) erscheinenden Ausgabe. Das vonder WDR-Werbetochter mediagroup GmbH betriebene Callcenter im KölnerMediapark beschäftigt nach Angaben des Betriebsrates 60Vollzeitkräfte, hinzu kommen viele Teilzeitbeschäftigte. Für dieSchließung des Callcenters wurden im Konzernabschluss 2016 der Firmalaut 'new business' vorsorglich Rückstellungen in Höhe von zweiMillionen Euro gebildet. Die Sparmaßnahme des Senders hängt mit dervon der früheren nordrhein-westfälischen Landesregierungdurchgesetzten Reduzierung der Hörfunkwerbung im WDR zusammen, die zuUmsatzeinbußen führt.Welcher Dienstleister ab 2019 die umfangreichen Aufgaben desCallcenters übernehmen wird, hängt nach Angaben eines WDR-Sprechersvom Ausgang eines entsprechenden Wettbewerbsverfahrens ab. DieMitarbeiter des Callcenters nehmen beinahe rund um die Uhrüberwiegend Anrufe der Hörer der Radioprogramme 1Live, WDR 2 und WDR4 entgegen.Pressekontakt:new businessMargit MairTelefon: 040-60900979mair@new-business.deOriginal-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell