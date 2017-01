WDR verlängert Vertrag / Stefan Parkman bleibt Chefdirigent des WDR Rundfunkchors

Köln (ots) -Stefan Parkman leitet auch weiterhin den WDR Rundfunkchor. Der WDRverlängert seinen seit der Saison 2014-2015 laufenden Vertrag um dreiweitere Jahre bis zum Sommer 2020.WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber: "Durch seine charismatische Artmit Menschen umzugehen und auf Menschen zu wirken, gelingt es StefanParkman in besonderem Maße, die Sänger und Sängerinnen sowie auch dasPublikum in die Musik mitzunehmen."Stefan Parkman: "Meine Reise mit dem wunderbaren WDR Rundfunkchor hatvor zweieinhalb Jahren begonnen. Gerne setze ich sie fort - immer mitdem Wunsch verbunden, das Publikum zum Nachdenken und Mitfühlen zubewegen und die Wege zwischen unseren Seelen zu öffnen."Mit Parkman hat sich der WDR Rundfunkchor eine eigeneA-cappella-Vokalreihe in Köln aufgebaut, die dem Publikum denbesonderen Klang dieses Profi-Konzertchores und die Schönheit vonVokalmusik nahe bringen will. Geprägt durch seine schwedischeChortradition und als Direktorum Cantorum der Universität Uppsala istParkman dem Geiste des berühmten schwedischen Chorleiters EricEricsons verpflichtet und stellt die Klangentwicklung in denMittelpunkt seiner Arbeit mit dem WDR Rundfunkchor.Besondere A-cappella-Projekte mit Stefan Parkman waren u.a. dasFriedenskonzert "Peace and Light" zum Friedenswinter (70 JahreKriegsende), ein integratives Chorkonzert mit einem türkischen undeinem brasilianischen Chor aus Köln, "Voices of Heimat" oder "LateNight Serenaden" mit Crossover-Gästen wie der Sopranistin BarbaraHendricks (Gospel/Oper), der WDR Big Band oder derafghanisch-stämmigen Jazzsängerin Simin Tander und Band.Darüber hinaus engagiert sich Parkman in der Chor- undOrchesterarbeit mit oratorischen Werken zusammen mit dem WDRSinfonieorchester oder in den beliebten und sehr gut besuchtenöffentlichen Mitsingprojekten mit dem WDR Rundfunkchor.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7122 / 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell