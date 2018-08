Köln (ots) -Von Beverungen über Höxter, Hameln, Vlotho bis nach Petershagen -erneut haben sich die beiden Spitzenköche Frank Buchholz und BjörnFreitag mit dem Hausboot auf eine kulinarische Reise durch NRWbegeben. Für die zweite Staffel von "Lecker an Bord" schippert dasDuo diesmal über die Weser. Sendestart im WDR Fernsehen ist der 20.August.Während ihrer Flusstour legen Frank Buchholz und Björn Freitagregelmäßig an, um an Land die Zutaten für ein leckeres Essen zusuchen. Sie radeln per E-Bike durch das Dreiländereck vonNordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen und sammeln ein, wasselbstgemacht, gepflanzt oder gezüchtet ist. Auf Bauernhöfen, inprivaten Nutzgärten oder auch in Käsereien. In der Bordküche bereitendie beiden Köche daraus ein Menü zu. Skipper Heinz-Dieter Fröse ausMünster, der das Hausboot selbst gebaut hat, ist erneut Gastgeber undVorkoster."Bei Super-Sommerwetter genießen wir vom Hausboot aus und auf unserenRad-Touren die Ausblicke auf das wunderschöne Weserbergland", sagtFrank Buchholz. Besonders beeindruckt habe ihn während derDreharbeiten die Vielzahl hochwertiger Lebensmittel. "Ich hoffe, dassdie Zuschauer genauso begeistert sein werden von unserer Weser-Tour,wie wir es sind."Auch Björn Freitag gerät ins Schwärmen: "Es ist wirklich unglaublich,welche Ecken ich in NRW bisher noch nicht kennengelernt und somitverpasst habe. Das Weserbergland beeindruckt mich landschaftlichtotal - nicht nur vom Wasser aus! Wir lernen viele Erzeuger kennen,die mit und für ihre Produkte leben. Das inspiriert enorm." DieStimmung an Bord sei wie schon bei der ersten Staffel im vergangenenSommer super. "Und nein, wir werden trotz der schönen Aussicht anDeck das Kochen nicht vergessen."Die sechs neuen Folgen von "Lecker an Bord" sind zwischen dem 20.August und dem 24. September 2018 jeweils montags von 20.15 bis 21.00Uhr im WDR Fernsehen zu sehen. Alle Rezepte gibt es zum Nachkochenauf wdr.de.Fotos zur Sendung finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und Information, Svenja SiegertTelefon: 0221 / 220 7121E-Mail: svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell