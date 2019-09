WDR übernimmt 2020 ARD-Vorsitz (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) übernimmt Anfang 2020 dieGeschäftsführung der ARD. Das hat die ARD-Hauptversammlung inStuttgart auf Vorschlag der Intendantinnen und Intendantenbeschlossen. Damit wird WDR-Intendant Tom Buhrow am 1. Januar 2020turnusgemäß der nächste ARD-Vorsitzende. Er folgt auf den derzeitigenARD-Vorsitzenden, BR-Intendant Ulrich Wilhelm, der ab 2020 dieStellvertretung übernimmt.Ulrich Wilhelm: "Ich gratuliere Tom Buhrow sehr herzlich zur Wahlzum nächsten ARD-Vorsitzenden. Der WDR kann auf den BR alsengagierten Partner innerhalb der ARD zählen. Wir stehen alsöffentlich-rechtlicher Rundfunk auch in den kommenden Jahren vorwichtigen Herausforderungen, um unseren Programmauftrag im digitalenZeitalter bestmöglich zu erfüllen. Dabei sichere ich Tom Buhrow meinevolle Unterstützung zu."Aufgaben des ARD-VorsitzesDer ARD-Vorsitzende führt die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft,lädt zu Mitgliederversammlungen ein und leitet sie. Zuletzt hatte derWDR 2011/2012 den ARD-Vorsitz inne.An den Vorsitz der ARD gebunden sind einzelne Federführungen sowiedie Leitung der Ständigen Fachkommissionen, die jeweils beimzuständigen Direktor der geschäftsführenden Anstalt liegt.Unterstützt wird der ARD-Vorsitz vom ARD-Generalsekretariat mit Sitzin Berlin. Auch die Gremienvorsitzenden-Konferenz (GVK) der ARD wird2020 vom WDR geleitet, Vorsitzender der GVK wird derRundfunkratsvorsitzende Andreas Meyer-Lauber.Die Landesrundfunkanstalten der ARD wechseln sich regelmäßig imVorsitz der Arbeitsgemeinschaft ab. Hierfür betraut dieMitgliederversammlung der ARD jeweils eine Rundfunkanstalt für einJahr mit der Geschäftsführung. Das geschäftsführende ARD-Mitgliedzeichnet in dieser Zeit rechtsverbindlich für die Gemeinschaft. EineVerlängerung des Vorsitzes um ein weiteres Jahr ist seit längeremüblich. Bis Ende 2019 führt der BR die Geschäfte der ARD.Pressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell