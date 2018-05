Köln, 4. Mai 2018 (ots) - Wolfgang Völz, der der Figur des Käpt'nBlaubär seit 1991 in der "Sendung mit der Maus" (WDR) seinecharakteristische Stimme verlieh, ist am 2. Mai 2018 im Alter von 87Jahren gestorben. Der WDR trauert um den Schauspieler, der nicht nur"Die Sendung mit der Maus" durch seine Mitwirkung sehr bereicherthat.Auch in der Samstagabend-Show "Frag doch mal die Maus" (WDR/ARD)tischte er als Käpt´n Blaubärs Stimme den Kandidaten Lügenmärchenauf. Von 1993 bis 2001 gab es zudem den wöchentlichen "Käpt´n BlaubärClub" im Ersten, den "Käpt´n Blaubär"-Kinofilm (1999).Brigitta Mühlenbeck, Leiterin Programmgruppe Kinder und Familie:"Keiner konnte uns so charmant und genussvoll einen Bären aufbindenwie Wolfgang Völz als Käpt'n Blaubär. Mit seiner markanten und warmenStimme wurde er von Jung und Alt gleichermaßen geliebt. Wie seinAlter Ego war auch Wolfgang Völz ein Original. Liebenswert,unbestechlich und voller Witz."Pressekontakt:WDR Pressedesk, Tel. 0221-2207100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell