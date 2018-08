WDR trauert um Tatort-Erfinder und ehemaligen WDR-Fernsehspielchef Gunther Witte

Köln (ots) - Der Erfinder des Tatorts und ehemaligeWDR-Fernsehspielchef Gunther Witte ist am 16. August 2018 im Altervon 82 Jahren unerwartet in Berlin gestorben. Das erfuhr der WDR ausdem Kreis seiner Familie.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Gunther Witte war eine derherausragenden Persönlichkeiten des Fernsehspiels. Mit seinereinzigartigen Erfindung der Tatort-Reihe hat er den WDR und dasdeutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer:Sonntag, 20.15 Uhr ist nach wie vor Tatort-Zeit im Ersten. Das, waser geschaffen hat, bleibt und wird unsere Zuschauer weiterhinbereichern."Gunther Witte wurde am 26. September 1935 im lettischen Rigageboren. 1963 kam er zum WDR. Zunächst arbeitete er als Redakteur undDramaturg in der Abteilung Fernsehspiel, von 1979 bis 1998 alsverantwortlicher Leiter. Das Konzept für den regional geprägtenTatort im Ersten entwickelte er 1969. Ein Jahr später ging mit "Taxinach Leipzig" der erste Tatort auf Sendung. In den Folgejahren warder studierte Theaterwissenschaftler an vielen weiteren wichtigenFernsehfilmproduktionen des WDR beteiligt, als Produzent etwa anVolker Schlöndorffs "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" und anRainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz". Er arbeitete mitRegisseuren wie Wolfgang Petersen ("Die Konsequenz"), Peter Beauvais("Die Ratten") und Bernhard Wicki zusammen, mit dem er das Drehbuchzu dessen Film "Die Eroberung der Zitadelle" schrieb. Verdient machteer sich zudem als Förderer des Doku-Dramas. In seine Zeit alsFernsehspielchef des WDR fiel auch der Start eines weiterenDauerbrenners im Sonntagsprogramm des Ersten, der "Lindenstraße".Gunther Witte ging 1998 in den Ruhestand.2001 wurde Gunther Witte mit der "Besonderen Ehrung" desGrimme-Preises ausgezeichnet. Seit 2007 war er Ehrenmitglied derDeutschen Filmakademie. 2013 wurde er mit dem Ehren-Bambiausgezeichnet.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:WDR PressedeskTel.: 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell