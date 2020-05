WDR trauert um Julitta Münch

Köln (ots) - Die Journalistin Julitta Münch ist am 21. Mai 2020 im Alter von 60 Jahren in Lohmar gestorben. Für den WDR hat sie zunächst im Fernsehen und danach viele Jahre auch erfolgreich im Radio gearbeitet. Sie machte sich als erste Moderatorin des ARD-Morgenmagazins, das sie von 1992 bis 1994 gemeinsam mit Jürgen Drensek präsentierte, einen Namen. Ab 1995 moderierte die gebürtige Düsseldorferin die WDR 5-Sendungen "Morgenecho" und "Neugier genügt". Von 1997 bis Ende 2010 übernahm Julitta Münch die Präsentation der Radiosendung "Hallo-Ü-Wagen" auf WDR 5."Der frühe Tod von Julitta Münch stimmt uns im WDR sehr traurig. Das Radio war ihre Passion. Sie war eine versierte Journalistin und hervorragende Moderatorin. Das Publikum wusste ihre zugewandte Art zu schätzen," so WDR-Intendant Tom Buhrow.Außerdem war sie für die ARD als Reporterin tätig und moderierte beim Deutschlandfunk das "Wirtschaftsmagazin" und das "Morgenmagazin".Die am 25. Juli 1959 geborene WDR-Journalistin studierte Politologie, Ökonomie, Soziologie und Psychologie und absolvierte 1989 ein journalistisches Volontariat.www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4604663OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell