Köln (ots) -In seinem neuen Format "Duell der Schrebergärtner" bittet ModeratorDaniel Aßmann ab 25.08.2017 zum Duell der Hobby-Gärtner. Erbewertet, wo es schöner blüht, welche Gartenlaube gemütlicher ist undprobiert das selbstangebaute Obst und Gemüse. Für die Sieger gibt esdie "Goldene Gießkanne" und 500 Euro.In der ersten Folge tritt Familie Jühnke aus Bielefeld gegen dasfrisch verlobte Paar André Magulski und Francesca Postler ausDortmund an. Die Ruhrpottler haben eine Mammutaufgabe vor sich: Nachdem Fund einer Weltkriegsbombe ist ihre Parzelle eine einzigeBaustelle. Jetzt ist der Name ihrer Kleingartenanlage "GartenvereinFrohes Schaffen" Programm. Sie wollen die Laube entkernen, ein neuesDach anbringen und eine Sitzecke mit selbstgebautem Grill bauen - imjapanischen Stil. Die Jühnkes haben beschlossen, dass die altenSteinplatten einem neuen Spielrasen weichen sollen. Im Gemüsebeetsollen die Kinder lernen, dass Gemüse nicht in der Dose oderTiefkühltruhe wächst und die alte Gartenlaube soll mitskandinavischen Farben und Deko gemütlich werden.Beim zweiten Duell am 1.9. gehen Jessica und Gerd Bartnik aus Neussgegen Sabine und Holger Mieth aus Wuppertal ins Rennen. Die Neusserpräsentieren mit Lakritz-Tagetes, Ananas-Kirsche, Inka-Gurke undselbstangebauten Melonen diverse exotische Züchtungen. ModeratorDaniel Aßmann probiert den selbstgemachten Lakritz-Likör undCola-Gesichtswasser. Holger und Sabine Miethe wollen ihre Rosen zubesonderer Blütenpracht bringen, die Terrasse rundum erneuern und ausdem selbstgezogenen Obst und Gemüse Leckereien zaubern, die DanielAßmann serviert bekommt.Gleich mehrere deutsche Rekorde in der Zucht von Riesengewächsen hältUdo Karkos aus Bonn, der im dritten Duell am 8.9. gegen Efekan Ünveraus Neuss antritt. Udo Karkos hat in seinem Garten schon Deutschlanddickste Tomate (2,5kg) und den längsten Kürbis (1,50m) gezogen. Jetztwill er Deutschlands dicksten Kürbis züchten und damit das Duell fürsich entscheiden. Sein Kontrahent, Efekan Ünver, ist gelernterGarten- und Landschaftsbauer. Er setzt mit seiner schwangeren FrauNina auf den Anbau von gesunden und schmackhaftem Obst und Gemüse wieSüßkartoffeln, Bohnen, Broccoli, Zwiebeln und gleich fünfverschiedene Sorten Tomaten.Moderator Daniel Aßmann ist den WDR-Zuschauern aus verschiedenenSendungen bekannt: In der "Servicezeit" untersucht er als Reporter im"Werbecheck", was wirklich hinter Werbespots steckt. Zudem führt erals Reporter durch "Ausgerechnet" und als Moderator durch die Sendung"Aßmann am Samstag".Redaktion: Friedel GrothFotos finden Sie auf: www.ard-foto.dePressekontakt:Stefanie Schneck/ Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.dekathrin.hof@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell