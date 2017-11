Köln (ots) -20 Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen kämpfen seit Herbst um denTitel "Der beste Chor im Westen". Das WDR Fernsehen startet am 24.November mit der Ausstrahlung ¬- immer freitags um 20.15 Uhr.24. November, 20.15 Uhr: Vorentscheide aus den RegionenNord und Süd1. Dezember, 20.15 Uhr: Vorentscheide aus den RegionenWest und Ost8. Dezember, 20.15 Uhr: Halbfinale (LIVE-SHOW)15. Dezember, 20.15 Uhr: Finale (LIVE-SHOW)Zehn der 20 Teilnehmer-Chöre werden es nach den Vorentscheiden insHalbfinale schaffen - WDR Fernsehen und WDR 4 übertragen am 8.Dezember live aus dem Fernsehstudio in Köln-Bocklemünd. Das Publikumentscheidet im Halbfinale, welche vier Chöre eine Runde weiterkommen,einen fünften Chor wählt die Jury. Die besten fünf Chöre haben danneine Woche Zeit, um sich auf das große Finale vorzubereiten.Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 700 Sängerinnen und Sängernzum Casting-Wettbewerb angetreten. Neben einem Preisgeld von 10.000Euro wartet auf den Gewinnerchor ein Auftritt in der KölnerPhilharmonie beim Mitsingkonzert des WDR Rundfunkchores am 22.Dezember 2017.Moderation: Marco Schreyl (Live-Shows), Marwa Eldessouky(Vorentscheide)Jury: Giovanni Zarrella (Sänger und Moderator), Natalie Horler(Frontfrau Cascada), Jane Comerford (Dozentin für Gesang,Leadsängerin Texas Lightning), Rolf Schmitz-Malburg (WDRRundfunkchor)"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des WestdeutschenRundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion:Anne Leudts.Alle Infos unter: derbestechor.wdr.de undfacebook.com/derbesteChorimWestenFotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:Svenja SiegertWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7121svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell