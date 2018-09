WDR stellt sich neu auf: Mehr Menschen auf mehr Wegen erreichen

Köln (ots) - Der WDR will vorbehaltlich der Gremienzustimmungseine Programmdirektionen neu ordnen. Maßgeblich für die Strategieist die stärkere Ausrichtung der Inhalte für die digitale Nutzung.Dabei setzt der WDR auf die konsequente Zusammenarbeit von Fernsehen,Hörfunk und Internet sowie den Ausbau von Online-Inhalten und-Formaten, um mehr Menschen auf mehr Wegen zu erreichen.Die Neuordnung der Programmdirektionen ist ein wichtigerMeilenstein auf dem Weg des digitalen Wandels, den Intendant TomBuhrow im Juli 2013 mit seinem Amtsantritt gestartet hat: "Bereitsjetzt arbeiten viele Redaktionen im WDR crossmedial sehr erfolgreichzusammen. Es ist nur konsequent, dass wir diese Zusammenarbeit auchorganisatorisch stärken. So schaffen wir mehr kreativen Raum fürIdeen und Innovationen, um die Menschen jeden Tag mit unserenInhalten zu bereichern", erläutert Tom Buhrow.Die Programmdirektionen sollen nach folgenden Kriterien neugeordnet werden: Landes- und Gemeinschaftsprogramme, Hintergrund undAktualität sowie nach Ausspielwegen.Vorbehaltlich der Gremienzustimmung wird die Umsetzung desProjekts "Neuordnung" im November starten. In einer ersten Phasesollen die bisherigen crossmedialen Pilotprojekte "Wirtschaft undVerbraucher", "Wissenschaft" und "Sport" in den Regelbetrieb gehensowie neue Projekte unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter entwickelt werden.Wichtige Etappen auf dem bisherigen Weg des digitalen Umbaus desWDR waren die Einrichtung des "Stern" in Düsseldorf, der Start dercrossmedialen Pilotprojekte "Sport", "Wirtschaft und Verbraucher" und"Wissenschaft" sowie die Entscheidung der Geschäftsleitung, dieaktuelle Berichterstattung im neuen crossmedialen Medienhaus in Kölnzu bündeln und für die Zeit bis zur Fertigstellung einenInterims-Newsroom einzurichten.Pressekontakt:Ingrid Schmitz, WDR-UnternehmenssprecherinE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell