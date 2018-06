WDR setzt Ruhrgebiet-Familienserie PHOENIXSEE fort

Köln (ots) -Luxussanierung im ehemaligen Arbeiterviertel: In Dortmund-Hördeentstehen zur Zeit sechs neue Folgen der beliebtenWDR-Ruhrgebietserie PHOENIXSEE. Die Geschichte der beiden ungleichenFamilien Neurath und Hansmann wird weitererzählt. Auch die neuenPHOENIXSEE-Episoden wurden von Michael Gantenberg geschrieben. Regieführt wieder Bettina Woernle.Ihr Traumhaus am See hat den Hansmanns kein Glück gebracht. Die Ehevon Birger (Stephan Kampwirth) und Katharina (Nike Fuhrmann) istzerrüttet. Sie ist mit ihren Kindern in eine kleine Wohnung gezogen.Birger muss nicht nur verkraften, dass seine Ex-Frau eine Affäre mitBertram Jocke (Robert Dölle), seinem Nachbarn im Villenviertel, hat.Auch beruflich läuft es für ihn nicht rund: Nach krummen Geschäftenkehrten viele Klienten seinem Steuerbüro den Rücken und er istgezwungen, Stellen abzubauen. Derweil muss Mike Neurath (FelixVörtler) mit Mitte 50 noch einmal die Schulbank drücken. In derBerufsschule büffelt er für seine Meisterprüfung. Nur so kann er denJob in der Kfz-Werkstatt behalten. Seine Frau Sybille (AnnaStieblich) hat ihre Kündigung bereits in der Tasche. Die Bäckerei, inder sie 23 Jahre gearbeitet hat, wurde an eine Backshop-Ketteverkauft. Wie kommt sie jetzt schnell an eine neue Stelle?Schließlich will die fünfköpfige Familie versorgt werden. Und eineneue bezahlbare Wohnung muss her. Wegen der Luxussanierungen imViertel wurde den Neuraths ihre geliebte Dreizimmer-Wohnunggekündigt. Doch die Mieten im Viertel sind in den letzten Jahrenexplodiert. Ob sie sich das alles überhaupt noch leisten können? MehrGerechtigkeit verspricht die populistische "Dortmunder KonservativeMitte". Vor der Kommunalwahl erzielt die Bürgerbewegung hervorragendeUmfrageergebnisse.Wieder mit dabei sind Hannah Schiller und Alvar Julian Götze als Sinaund Fabian Hansmann, sowie Antonia Lingemann, Moritz Klaus und PaulBohse als Jenny, Mats und Timo Neurath. In weiteren Rollen zu sehensind Caroline Maria Frier, Omar El-Saeidi, Johannes Rotter, Alexandravon Schwerin, Markus Hoffmann, Stephan Bieker u.v.a.Die Familienserie PHOENIXSEE spielt vor der realen Kulisse inDortmund-Hörde. Dort, wo früher am Hochofen rund um die Uhr imSchichtbetrieb gearbeitet wurde, erstreckt sich heute einNaherholungsgebiet inklusive des künstlich angelegten Phoenix-Sees.An dessen Ufer ist ein neues luxuriöses Wohngebiet entstanden. DieGentrifizierung im ehemaligen Arbeiterviertel ist in vollem Gange.Dortmund-Hörde und der Phoenix-See sind ein Sinnbild desStrukturwandels im Ruhrgebiet und Ausgangpunkt für die Geschichte derSerie.PHOENIXSEE ist eine Produktion der EIKON Media GmbH (Produzent: MarioKrebs, Producerin: Katarina Cvitic) im Auftrag des WDR (Redaktion:Elke Kimmlinger, Producerin: Christina Voss-Michalke). DieDreharbeiten laufen noch bis 1. August. Der Sendetermin ist für 2019geplant.Pressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221 220 7122Email: barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell