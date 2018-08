WDR schickt virtuelles Bergwerk auf Tour - Auftakt auf der Gamescom

Köln (ots) -Glückauf Gamer! Der WDR schickt sein virtuelles Bergwerk auf Tour -und Auftakt ist die Gamescom. Ab dem 21. August können Besucher desweltweit größten Events für Computer- und Videospiele an dreiErlebnisstationen in Köln das letzte aktive deutscheSteinkohlebergwerk Prosper-Haniel in 360° oder in VR erleben.Um das einzigartige Projekt auf die Straße bringen zu können, wurdeder legendäre Übertragungswagen Ü20, bekannt aus "Hallo Ü-Wagen", soumgebaut, dass er die Technik des virtuellen Bergwerks aufnehmenkann. Auf dem Parkplatz P8, der "Outdoor Area" der Messe, wartet aufdie Besucher unter anderem eine Seilfahrt in Echtzeit, eine Tour mitder berühmten "Dieselkatze" durch das weit verzweigte Stollennetzoder ein Rundgang mit Steiger Andy. Außerdem können die User in dieKluft eines Bergmanns vor hundert Jahren schlüpfen und selbst dieKohle aus dem Flöz hauen. In dieser sogenannten "4D Experience" istdas Erlebnis mit Wärme, Wind, Vibration und Geruch besondersintensiv.Der Truck wird danach weiter Station in ganz NRW machen - geplantsind Präsentationen an Schulen, in Museen und auf öffentlichenPlätzen. Zusätzlich wird das virtuelle Bergwerk am 1. und 2.September auf dem NRW-Tag in Essen zu sehen sein.Wer es nicht nach Köln oder Essen schafft, kann jederzeit diedigitale Version von Prosper-Haniel als 360°-Rundumansicht im Netzunter glueckauf.wdr.de aufrufen.Der WDR nimmt die Gamescom auch für weitere Aktionen zum Anlass:Sarah Buric und Philipp Steuer präsentieren am 22. August ab 18 Uhrper Livestream über sportschau.de und Youtube die "eSportschau" undbegrüßen Gäste, mit denen sie über die neuesten Entwicklungen imE-Sport sprechen. Und Matthias Körnich, Redakteur der "Sendung mitder Maus", diskutiert am gleichen Tag um 12.15 Uhr auf demgamescom.congress mit anderen Vetretern von ARD und ZDF über"Kinderfernsehen in Zeiten von Games & YouTube".Ein besonderes Highlight liefert das Funkhausorchester des WDR, dasmit dem Konzert "Heart of Gaming" gemeinsam mit dem WDR Rundfunkchoram 24. August in der Kölner Philharmonie den Soundtrack für diediesjährige Gamescom liefert und die Musik von Spieleklassikern wie"Tomb Raider" oder "Assassin's Creed" neu interpretiert.Fotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und Informationsven.gantzkow@wdr.de0221 220 4603Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell