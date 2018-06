WDR schenkt die Klangkörper - wer macht das Rennen um die vier exklusiven Privatkonzerte im Land? Bewerbungen sind noch bis zum 6. Juli 2018 möglic

Köln (ots) -Der WDR Rundfunkchor im Schafstall? Sinfonische Musik imFeuerwehrgerätehaus? Jazz der Spitzenklasse in der Backstube? KeinProblem, der WDR macht's möglich. Noch bis zum 6. Juli 2018 könnensich die Hörerinnen und Hörer von WDR 2, WDR 3, WDR 4 und WDR 5 umvier außergewöhnliche Privatkonzerte bewerben. Die Musikerinnen undMusiker des WDR Sinfonieorchesters, der WDR Big Band und des WDRFunkhausorchesters und die Sängerinnen und Sänger des WDRRundfunkchors treten dort auf, wo die Hörerinnen und Hörer sie habenmöchten. Je origineller der Ort, desto größer die Chancen. Nur dieBegründung muss überzeugen. Dann kommen die Musikerinnen und Musikeram 9. September 2018 zu den wohl außergewöhnlichsten Konzerten desSommers vorbei: Die Gewinner bestimmen den Ort und bringen dasPublikum mit - der WDR die Musik.Oliver Wenhold, Cellist im WDR Funkhausorchester: "Das ist wirklichspannend für das Orchester, dass diesmal unser Publikum bestimmt, wowir am Ende auftreten werden. Die meisten unserer Konzerte spielenwir bei uns im Konzertsaal im WDR Funkhaus und unser Publikum kommtzu uns. Jetzt machen wir es einfach mal andersherum. So hat dasPublikum quasi ein "Heimspiel" und wir, das "Auswärtsteam", lernendabei womöglich noch eine uns bisher unbekannte EckeNordrhein-Westfalens kennen."Die Hörerinnen und Hörer der vier Radioprogramme freuen sich ganzoffensichtlich auch. Sie haben sich schon zahlreich beworben. Diversevielversprechende Bewerbungen sind dabei: Ein Hörer möchte den WDRRundfunkchor in der Wasserzisterne erleben. Den Musikerinnen undMusikern des WDR Sinfonieorchesters kann es passieren, dass sie ihreInstrumente in einem Getreidelager aufbauen. Die WDR Big Band jazztam 9. September möglicherweise hinter Gittern. Und das WDRFunkhausorchester findet sich ja vielleicht in einem Feuerwehrmuseumoder in einer Fabrikhalle wieder.All diese Vorschläge sind schon eingegangen. Aber noch ist Zeit fürweitere kreative Bewerbungen. Vieles ist möglich: Nur in NRW sollteder Ort sein, genug Platz für alle bieten und für die Instrumentedarf es nicht zu feucht und nicht zu heiß sein - open Air fällt alsoaus.Nach Ende der Bewerbungsfrist am 6. Juli 2018 wird für jeden der vierbeteiligten WDR-Hörfunksender eine Jury die Bewerbungen sichten undsich für jeweils einen Vorschlag entscheiden. DieBewerbungsunterlagen können online auf den Websites von WDR 2 (WDRSinfonieorchester), WDR 3 (WDR Rundfunkchor), WDR 4 (WDR Big Band)und WDR 5 (WDR Funkhausorchester) ausgefüllt werden. Die Gewinnerwerden zwischen dem 7. und 12. Juli 2018 bekanntgegeben.Bewerbungen sind noch bis zum 6. Juli 2018 möglich unter:www.wdr2.dewww.wdr3.dewww.wdr4.dewww.wdr5.deFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221 2207122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell