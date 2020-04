Köln (ots) -1845 baute sich der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau eine Hütte, abgeschieden im Wald von Massachusetts. Hier führte er ein Leben, das Isolation fruchtbar zu machen versuchte. Sein Tagebuch dieser Zeit nutzte er als Vorlage für "Walden", das zu einem der einflussreichsten Bücher der amerikanischen Literatur wurde. Seine Grundfrage dabei lautet: Wie soll, wie will ich leben?2020, mehr als eineinhalb Jahrhunderte später, befinden wir uns, bedingt durch die Corona-Pandemie, in einer weltumspannenden Krise, die viele Gewissheiten, Strukturen und sicher geglaubte Gefüge ins Wanken bringt. Sie fordert von allen Menschen neue Verhaltensregeln, denn es geht darum, durch Kontaktreduzierung und Isolation sich selbst und andere zu schützen. Für die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt stellt sich diese ungewohnte Daseinsform anders dar als für Thoreau: sie ist nicht selbstgewählt, sondern verordnet. Und sie geht von einer existentiellen Bedrohung aus. Die Frage, wie wir leben können und wollen, gewinnt dabei mehr und mehr an Bedeutung. Und es zeigt sich, was den Menschen Gemeinschaftsgefühl und Wertschätzung bedeutet.Mit "zusammen-walden.de" bietet der WDR eine Strategie an, mit der jetzigen Situation, die von uns Kontaktreduzierung, Alleinsein und Isolation fordert, umzugehen: Digital verbinden wir uns für ein Gemeinschaftsprojekt, in dem wir zusammen mit Hörerinnen und Hörern, Userinnen und Usern einen Text, der Gutes in der Abgeschiedenheit sucht, als Hörspiel produzieren werden. Denn selbst in körperlicher Isolation können wir gemeinsam denken und fühlen.Teil der Lesegemeinschaft kann jeder werden. Die Idee ist, je eine Romanseite von "Walden" einzusprechen, ins Handy oder in den PC, und hochzuladen. So entsteht ein kollektiv gestaltetes Schwarmhörspiel von etwa zehn Stunden, das online abrufbar ist. Weitere Informationen finden Sie hier: https://zusammen-walden.de/infoAusgedacht, zusammengefügt und musikalisch inszeniert von Acid Pauli, Andreas Ammer und Andreas Gerth. Redaktion: Christina HänselTechnisches Vorbild ist die bereits 2016 von WDR 3 mit rund 1400 Personen umgesetzte Schwarmlesung von David Foster Wallace's Roman "Unendlicher Spaß". Das 79 Stunden umfassende vielstimmige Hörspiel steht online unter www.unendlichesspiel.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220-7100wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4562790OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell