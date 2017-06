WDR mit neun Produktionen beim Filmfest in München 2017

Köln (ots) -Mit drei Fernsehfilmen, fünf Kinokoproduktion und einemDokumentarfilm ist der Westdeutsche Rundfunk Köln beim diesjährigenFilmfest München (22. Juni - 1. Juli 2017) vertreten.Um den Bernd Burgemeister Fernsehpreis bewerben sich in der ReiheNEUES DEUTSCHES FERNSEHEN drei Filme des WDR:"Das Leben Danach"Fernsehfilm von Nicole Weegmann über die Katastrophe Duisburger LoveParade. Darsteller: Jella Haase, Carlo Ljubek, Jeremias Meyer, MartinBrambach, Christina Große. Drehbuch Eva Zahn, Volker A. Zahn,WDR-Redaktion: Lucia Keuter"Jürgen - Heute wird gelebt"Lars Jessen verfilmt das gleichnamige Buch von Heinz Strunk, der auchin der Titelrolle zu sehen ist.Darsteller: Heinz Strunk, Charly Hübner, Friederike Kempter, PeterHeinrich Brix, Katja Danowski. Drehbuch: Heinz Strunk, Peter Güde,WDR-Redaktion: Nina Klamroth"Ich gehöre ihm"Thomas Durchschlag inszeniert den Fernsehfilm über den "Loverboy"Cem, der eine 15-Jährige zur Prostitution führt.Darsteller: Anna Bachmann, Samy Abdel Fattah, Maria Simon, BerndMichael Lade, Luna Fellmann, Drehbuch: Angela Gilged und Ruth Olshan,WDR-Redaktion: Corinna Liedtke.In der Reihe NEUES DEUTSCHES KINO werden gezeigt:"Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?"Surreale Komödie von Lola Randl (Buch und Regie) mit großemSchauspieler-ensemble.Darsteller: Lina Beckmann, Charly Hübner, Benno Fürmann, TrauteHoess, Inga Busch. WDR-Redaktion: Andrea Hanke"Sommerhäuser"In ihrem Debütfilm SOMMERHÄUSER unternimmt die Regisseurin SonjaMaria Kröner eine Zeitreise in die 1970er Jahre und zeichnet inatmosphärischen Bildern das Porträt einer Familie.Darsteller: Thomas Loibl, Laura Tonke, Ursula Werner, Günther MariaHalmer, Christine Schorn. WDR-Redaktion: Andrea Hanke"Zwei im falschen Film"Beziehungskomödie von Laura Lackmann (Buch und Regie).Darsteller: Laura Tonke, Marc Hosemann, David Bredin, KatrinWichmann, Christine Schorn. WDR-Redaktion: Andrea Hanke"Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt"Arne Feldhusen inszenierte die Komödie nach dem Kultroman von SvenRegener, der auch das Drehbuch verfassteDarsteller: Charly Hübner, Annika Meier, Detlev Buck, Marc Hosemann,Bjarne Mädel. WDR Redaktion: Nina KlamrothInternationaler Wettberwerb CineMasters"Happy End"Nach der Welturaufführung in Cannes läuft Michael Hanekes neues Werk"Happy End" in München.Darsteller: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Franz Rogowski,Fantine Harduin, Mathieu Kassovitz u.a.. WDR-Redaktion Barbara BuhlDokumentarfilm in der Sektion INTERNATIONALE INDEPENDENTS"Wenn Gott schläft"Dokumentationsfilm über den in Köln lebenden iranischen MusikersShahin Najafi, auf dessen Kopf religiöse Hardliner 100.000,- EURausgesetzt haben.Darsteller / Protagonist: Shahin Najafi, Buch und Regie: TillSchauder, Redaktion: Jutta Krug (WDR)Detail-Informationen zu den einzelnen Filmen finden Sie in derWDR-Presselounge: www.presse.wdr.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR-Pressedeskwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell