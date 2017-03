Köln (ots) - Die WDR mediagroup (WDRmg) aus Köln hat sich dieinternationalen Vertriebsrechte an einer neuen Live-Action-Serie fürKinder gesichert: "WildWoods" von der Produktionsfirma Sixteen Southaus Belfast. Das Format, das sich an Vier- bis Siebenjährige richtet,wird im Sommer 2017 produziert. Es setzt auf Puppen, die sich inrealen Landschaften bewegen. Als erste Sendepartner sind RTÉ inIrland und ABC KIDS in Australien mit an Bord."WildWoods" ist ein Format, mit dem Kinder dazu ermutigt werdensollen, die Natur zu erleben und vor allem schätzen zu lernen.Kindgerecht aufbereitet wird das Thema über den Einsatz vonoriginellen Puppen. So erlebt die Bigfoot-Puppe Cooper als Junge ausder Großstadt lustige Abenteuer mit der Gleitbeutler-Puppe Poppy, dieein naturverbundenes Mädchen darstellt. In jeder der 26 elfminütigenEpisoden gehen sie auf eine unterhaltsame Mission, die üblicherweiseim Chaos endet, da Cooper als typisches Stadtkind denkbar schlechtauf seine neue Existenz als Naturbursche vorbereitet ist. Gedreht inden Wäldern Irlands, verstärken die beeindruckenden echtenSchauplätze wichtige Botschaften rund um Naturliebe und Umweltschutz.Sixteen South ist eine vielfach international ausgezeichneteProduktionsfirma, die bereits mit einigen der bedeutendsten Anbieternvon Kinderprogrammen weltweit zusammengearbeitet hat, darunter SesameWorkshop, Disney, Nick Jr, The Jim Henson Company und die BBC. ColinWilliams, Creative Director bei Sixteen South, sagt: "'WildWoods' istein ganz besonderes Format, das den Kindern das Thema Naturaltersgerecht nahe bringt. Wir waren schon immer begeistert vonFormaten mit Puppen und freuen uns, mit einem Partner wie der WDRmgin die Produktion dieser außergewöhnlichen, komplett in Außendrehskonzipierten Serie einzusteigen."Stefanie Fischer, Bereichsleiterin Content bei der WDRmg, istgenauso überzeugt vom Potenzial der Serie: "Der visuell einzigartigeAnsatz, Puppen in der echten Natur agieren zu lassen, funktioniertauf der ganzen Welt." Andrea Zuska, GeschäftsleitungProgrammverwertung bei der WDRmg, ergänzt: "'WildWoods' passt optimalin unser Portfolio innovativer Kinderprogramme. Mit dieserhochwertigen Serie können wir unsere Rolle als relevanterInhalte-Anbieter und -Verwerter auf dem internationalen Parkettstärken."Der internationale Vertrieb von Kinderprogrammen ist einwachsendes Geschäftsfeld für die WDRmg. Im vergangenen Jahr hat daskommerzielle Tochterunternehmen des WDR eine Partnerschaft mit deririschen Produktionsfirma Kavaleer bei der Entwicklung derKinder-Detektivserie "Dougie Noir" bekannt gegeben. Bereitsproduziert und weltweit verfügbar sind zudem eine animierteSerienadaption des Kinderbuchklassikers "Bobo Siebenschläfer"(internationaler Titel: "Bobo") sowie "Gigglebug" und dieJugend-Abenteuerserie "Armans Geheimnis" ("Arman's Secret").Bildmaterial steht zum Download bereit unter:http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuellesPressekontakt:Claudia ScheibelLeiterin UnternehmenskommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49(0)221 2035-127claudia.scheibel@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell