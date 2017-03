WDR mediagroup übernimmt internationalen Vertrieb des Sandmännchens

Köln (ots) - Für Kinder im deutschsprachigen Raum ist es einefeste Größe beim täglichen Einschlafritual: "Unser Sandmännchen"verzaubert bereits seit 1959 kleine TV-Zuschauer mitGute-Nacht-Geschichten. Im Vorfeld zur MIPTV 2017 (3. bis 6. April inCannes) hat die WDR mediagroup (WDRmg) nun den internationalenVertrieb des Kultprogramms sowie vier weiterer Kinderformate rund umsTräumen und Einschlafen übernommen. Das vom federführenden RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) und seiner Tochter rbb media übertrageneVertriebsmandat der WDRmg umfasst die weltweite Rechtevergabe für dieTV-Ausstrahlung, DVD-Veröffentlichung und Video-on-Demand-Verwertungaußerhalb der deutschsprachigen Territorien.Neben 24 aktuellen Episoden von "Unser Sandmännchen" (englischerTitel: "Little Sandman") bietet das Kölner Unternehmen auf derinternationalen Messe für TV-Inhalte jetzt auch jeweils 39 Episodender Serien "Kallis Gute-Nacht-Geschichten" ("Kalli") und "Jan &Henry" an, ebenso 26 Episoden von "Raketenflieger Timmi" ("Timmi theRocketeer") und "Lennart im Grummeltal" ("Lennart in GrumbleValley"). Sämtliche Neuzugänge sind fantasievoll gestaltet undbringen neue Farben in den bestehenden Katalog hochwertigerKinderprogramme, die größtenteils aus dem öffentlich-rechtlichenUmfeld kommen.Klaus Wilhelm Baumeister, Geschäftsführer rbb media: "Wir freuenuns auf die Zusammenarbeit mit der renommierten WDRmg, einem starkenPartner im internationalen Vertrieb."Andrea Zuska, Geschäftsleitung Programmverwertung bei der WDRmg:"Die Zusammenarbeit mit rbb media ermöglicht es uns, weitere Themenaus der ARD-Familie zu bündeln und über die Grenzen Deutschlandshinaus bekannt zu machen. Die Übernahme des internationalenProgrammvertriebs bei 'Jan & Henry' hat darüber hinaus einestrategische Komponente - bei diesem Thema sind wir auch alsLicensing- und Merchandising-Agentur aktiv und können so eineintegrierte Markenführung auf internationaler Ebene umsetzen."Bildmaterial steht zum Download bereit unter:http://wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles/Pressekontakt:Andreas HaiderPR-Referent UnternehmenskommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49(0)221 2035-1968andreas.haider@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell