Die WDR mediagroup macht's möglich / Neue Zielgruppen erschließen mit Shaun das Schaf (FOTO)

Köln (ots) - Die WDR mediagroup geht neue (Lizenz-)Wege und kooperiert mit der Deutschen Tamoil. So wird ab sofort Shaun das Schaf für neue Waschanlagen-Kunden der HEM in deren deutschlandweitem Tankstellennetz sorgen.Jetzt wird es kuschelig, sanft und lackschonend.Die Waschanlagen der HEM sind bekannt für ihre besonders lackschonende Autowäsche. Um diesen Service in einer breiteren Zielgruppe bekannt zu machen, baut Tamoil auf die prominente Unterstützung eines kuscheligen Sympathieträgers: Shaun das Schaf.Ab sofort ist Shaun das Schaf die Frontfigur für alle HEM-Waschanlagen. Und das für mindestens zwei Jahre. Nicole Baetke, verantwortlich für Werbung und Design bei der Deutschen Tamoil freut sich über die Lizenz-Kooperation: "Mit unseren mehr als 300 modernen Autowaschanlagen werden jährlich Millionen von Autos gewaschen. Nahezu alle sind mit extra lackschonenden, weichen Textilbürsten ausgestattet. Shaun hat eine sehr hohe Markenbekanntheit und passt mit seinem flauschigen Fell perfekt zu uns und unseren Waschanlagen. Mit ihm können wir die besondere Zielgruppe "Familie" humorvoll ansprechen, ihr die Vorzüge unserer Waschanlagen näher bringen und so alle Familienmitglieder zu Shaun- und HEM Fans machen."Umfassende Marketingstrategie mit ShaunShaun das Schaf wird als Sympathieträger auf Marketingmaterialien der HEM eingesetzt. Dabei arbeiten die WDR mediagroup als Lizenzvermarkter, Aardman Animation als Rechteinhaber und Tamoil als Lizenznehmer Hand in Hand. So wird es in den nächsten Monaten eine Vielzahl an unterschiedlichen Plakaten, Stickern, Promotion-Aktionen wie zum Beispiel Gratis-Eis im August 2020, Social-Media-Kampagnen, attraktiven Loyality-Programmen im Oktober 2020 und Eyecatcher, wie eine überdimensional große aufblasbare Figur auf den Dächern der Waschanlagen geben.Kooperationen zwischen den LizenznehmernStrategisch planend und operativ unterstützend sorgt die WDR mediagroup auch für eine unmittelbare Zusammenarbeit zwischen ihren Lizenzpartnern. So wird es in den deutschen HEM-Tankstellen diverse Shaun-Produkte von Nici zu kaufen geben."Diese Kooperation ist ein tolles Beispiel für eine funktionierende Vernetzung und Zusammenarbeit unterschiedlicher Lizenzpartner. Als Lizenznehmer für Plüsch-Artikel und Accessoires erhalten wir die Möglichkeit, die Tankstellen mit unseren Shaun-Produkten zu bestücken und konnten so einen zusätzlichen Absatzkanal generieren", zeigt sich Jörg Sander, Leitung Vertrieb der Nici GmbH sehr zufrieden mit der umsatzstarken Zusammenarbeit.Absatzstarke SynergieeffekteDie Vernetzung von Lizenznehmern um Synergieen zu nutzen und um zusätzliche Umsätze zu generieren, zählt zu den wichtigsten Zielen vom Markenteam der WDR mediagroup. "Unsere Betreuung der Lizenznehmer geht weit über das übliche Lizenzgeschäft hinaus. Es ist uns wichtig, unsere Partner-Unternehmen direkt miteinander zu vernetzen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie weitere Zielgruppen und zusätzliche Märkte erschließbar sind. Die Lizenzpartnerschaft mit der Deutschen Tamoil GmbH, sowie der Integration von Nici ist ein tolles Beispiel, wie Lizenzierungen im optimalen Fall funktionieren können." resümiert Julia Wurzer, Leitung Marken bei der WDR mediagroup GmbH die aktuellen Umsetzungen aller beteiligten Unternehmen.Über die WDR mediagroupDie WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken des WDR für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben dem Programmvertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.