WDR macht Schule - Dackl trifft Mozart: 20.000 Kinder für Mozart begeistern - WDR Sinfonieorchester geht auf Schultour

Köln (ots) -So viel Musik gab es noch nie: Die Musikerinnen und Musiker des WDRSinfonieorchesters gehen in der Woche vom 13. bis 17. März 2017 aufgroße Schultour: 13 verschiedene Ensembles besuchen parallel fast 100Grundschulen in 55 Städten in ganz NRW."Mit unseren Konzerten begeistern wir an nur fünf Tagen 20.000 jungeMenschen für die Welt der klassischen Musik. Unsere Musikerinnen undMusikern gehen direkt zu den Kindern - in die Grundschulen. Noch niehatten so viele Kinder in so kurzer Zeit die Möglichkeit, aufunterhaltsame Weise mit der Musik von Mozart in Berührung zu kommen.Wir bedanken uns bei den vielen Schulen für die gute Kooperation", soDr. Christoph Stahl, WDR Hauptabteilungsleiter Chor und Orchester.Mehr als 600 Schulen hatten sich innerhalb einer Woche auf dieAusschreibung des WDR beworben.Die Tour geht von Aachen bis Soest, Gelsenkirchen bis Balve, Weselbis Obernkirchen, Dortmund bis Köln. Die Musikensembles spielenverschiedene Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, singen gemeinsam mitden Schulkindern und beantworten auch Fragen zu ihren Instrumenten.Mit im Gepäck: der freche und unverschämt musikalische Dackl. Derzottelige Hund, von Puppenspieler Carsten Haffke zum Leben erweckt,macht Kindern Lust auf Musik. Er führt mit witzigen und informativenVideobotschaften zu Mozarts Leben und Wirken durch das Programm ander jeweiligen Schule und überrascht dabei mit skurrilen Geschichtenaus der Dackl-Mozart-Welt.Mit dem Programm "WDR macht Schule" leistet der WDR einen Beitrag, umKinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an klassische Musikheranzuführen.Aufgrund der großen Nachfrage finden in der nächsten Konzertsaisonweitere Dackl-Schultouren statt. Interessierte Schulen können sichbewerben unter musikvermittlung@wdr.de .Die WDR Musikvermittlung "WDR Plan M"Seit 2011 kümmern sich die WDR Orchester und der WDR Rundfunkchorverstärkt um den musikalischen Nachwuchs in NRW. Mit seinemMusikvermittlungsprogramm "WDR Plan M - Mehr Musik machen!" erreichtder Westdeutsche Rundfunk pro Konzertsaison 35.000 Schülerinnen undSchüler, Kinder, Jugendliche und Familien. "WDR Plan M" bietetKonzerte und Mitmachprojekte für Kindergärten, Grundschulen undweiterführende Schulen an - in Konzertsälen, aber auch vor Ort direktbeim Zielpublikum. Das Musikvermittlungsprogramm des WDR wurde 2014für das Format "Kelebek im Konzert - Kelebek konserde" mit demDeutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Innovation"ausgezeichnet.Redaktion WDR Musikvermittlung: Mirjam von Jarzebowski.Weitere Informationen unter: plan-m.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationBarbara FeiereisTelefon: 0221 / 2207122Email: barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell