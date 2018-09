WDR knackt Weltrekord: 160 Stunden Livetalkshow im Internet

Köln (ots) - Sie haben es geschafft: Sieben Tage lang sendete dasTeam des Online-Kanals WDRforyou mit der neuen Onlinesendung "DerSheriff präsentiert: live & ungefiltert" durch - und hat damit einenneuen Weltrekord aufgestellt. Keine online ausgestrahlteLive-Talkshow war bisher länger durchgehend auf Sendung. Ob es einenEintrag in das Guinness-Buch der Rekorde gibt, wird jetzt in einemPrüfungsverfahren geklärt.Mitgemacht haben 200 Talkgäste, 40 Moderatorinnen und Moderatoren,fast alle Volontäre und viele Mediengestalter des WDR. An demcrossmedialen Projekt beteiligten sich nicht nur verschiedeneFernseh-, Hörfunk, und Onlineredaktionen des WDR, etlicheARD-Auslandstudios, sondern auch Kollegen von anderen Medienhäusernwie Bento, die Washington Post, RTL, N-TV und die Zeit. Als Gästewaren unter anderem dabei der Grünen-Fraktionsvorsitzende AntonHofreiter, BVB-Spieler Marcel Schmelzer, Journalisten wie GeorgRestle, Peter Kloeppel und Fritz Pleitgen. Sänger und InfluencerLukas Rieger, Rapper Eko Fresh oder Comedian Faisal Kawusi machtenmit beim Weltrekord.Die Idee zum Weltrekord hatte Sherif Rizkallah: "So eine Sendunghat es noch nie gegeben. Das war wie ein Virus, der alle angesteckthat. Eine unglaubliche Teamleistung." Er wird nach dem Weltrekord bisEnde des Jahres einmal monatlich mit dem Polittalk weitermachen. "DerSheriff präsentiert: live & ungefiltert" richtet sich besonders anein junges Publikum, das in NRW zu einem großen Teil von Vielfaltgeprägt ist: "Der Sheriff" hat vor allem ein Ziel - ihnen eine Stimmezu geben und sie zu ermutigen, Fragen an Personen zu stellen, dieMacht oder Einfluss haben. Die Sendung wird dann aus Schulen,Berufsschulen und Universitäten gestreamt. Sie können fragen,zweifeln und wieder fragen. Natürlich ist der Sheriff interaktivaufgestellt. Dabei folgt das Online-Format, das WDR-Intendant TomBuhrow mit Innovationsmitteln fördert, dem Motto "hart in der Sache,locker im Ton".Weitere Infos unter: dersheriff.wdr.de/Redaktion: Parniean Soufiani, Sunny KhannaModeration: Sherif RizkallahFotos finden Sie unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie SchneckTelefon 0221 220 7125Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell