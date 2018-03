WDR mit fünf Nominierungen beim CIVIS Medienpreis 2018

Köln (ots) -In diesem Jahr haben fünf TV- und Radioprogramme des WDR Chancen aufden CIVIS Medienpreis, Europas bedeutendsten Medienpreis fürIntegration und kulturelle Vielfalt - eine Produktion kann sichbereits über den Sonderpreis in der Kategorie "Fußball + Integration"freuen.In der Kategorie Information (non-fiktional) sind gleich zweiProduktionen des WDR nominiert: Die in der Reihe "Die Story imErsten" gesendete TV-Dokumentation "Paradise Papers - GeheimeGeschäfte. Die Milliarden-Deals der Rohstoffkonzerne"(WDR/NDR/ARD/Das Erste) sowie die Reportage "Gott und die Welt | Rausaus dem Elend: Eine Deutsche kämpft gegen die Armutsflucht." (WDR|ARD/Das Erste, Werkblende)In der Kategorie Unterhaltung (fiktional) geht der Fernsehfilm "ToterWinkel" (WDR/Das Erste) ins Rennen. In dem spannend und bildstarkinszenierten Familiendrama sucht ein Vater nach der Wahrheit überseinen Sohn, der offenbar unbemerkt zum rechten Terroristen gewordenist.Die WDR-5-Westblick-Reportage "Schwerer als gedacht - Jobs fürFlüchtlinge" (WDR) hat Chancen auf einen Europäischen CIVISRadiopreis im Bereich der kurzen Programme. Das Radiostück beleuchtetden oft jahrelangen Weg von Geflüchteten zu ihren ersten Jobs inDeutschland.Im WDR 5 Dok 5 | Feature "Neun Stockwerke neues Deutschland(Gladbeck)" (WDR/ARD) treffen Lebens-, Flucht- undÜberlebensgeschichten aufeinander. Das Feature ist für einenEuropäischen CIVIS Radiopreis - lange Programme nominiert.Der Dokumentarfilm Heimat Fußball - Refugee 11 (WDR, DOCDAYSProductions) kann sich bereits über die Auszeichnung mit dem CIVISSonderpreis "Fußball + Integration" (Fernsehen) freuen. Der Filmporträtiert eine Fußball-Mannschaft von Geflüchteten in Erftstadt beiKöln.Der CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt inEuropa wird in mehreren Kategorien als europäischer Radio-, Fernseh-und Onlinepreis vergeben. In diesem Jahr findet die Preisverleihungim Rahmen einer festlichen TV-Gala im Auswärtigen Amt in Berlinstatt. Moderatorin ist Sandra Maischberger (ARD/Das Erste).Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Präsident desEuropäischen Parlaments Antonio Tajani sind Schirmherren des CIVISMedienpreises 2018.Die vollständige Übersicht der Nominierungen:https://www.civismedia.eu/downloads/2018_civis_nominierungen.pdfPressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin HofTel. 0221 / 220 7125kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell