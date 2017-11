WDR exklusiv: Neuer Druck auf Kohlekraftwerke - Bundesregierung verzichtet auf Klage gegen schärfere EU-Umweltauflagen

Köln, 11.11.2017 (ots) -Sperrfrist: 11.11.2017 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist Samstag, 11.11., 6 UhrDie Bundesregierung macht den Weg frei für schärfereUmweltauflagen für Kohlekraftwerke. Wie der WDR auf Anfrage erfuhr,verzichtet das federführende Bundesumweltministerium auf eine Klagegegen die von der EU Ende Juli beschlossenen strengeren Grenzwertefür Quecksilber, Stickoxid und Feinstaub. Die Frist für eine solcheKlage ist in der Nacht zum (heutigen) Samstag ausgelaufen.Der Verzicht auf die Klage kommt überraschend. Deutschland hattegemeinsam mit anderen Kohle-Ländern wie Polen und Tschechien gegendie neuen Grenzwerte gestimmt. Mitte August hatten dieMinisterpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhaltund Brandenburg in einem gemeinsamen Brief die Bundesregierunggedrängt, gegen den EU-Beschluss zu klagen. Der Bundesverband derBraunkohleindustrie, DEBRIV, sieht durch die neuen Regeln dieVersorgungssicherheit mit Strom in Deutschland gefährdet.Laut einer Studie des amerikanischen "Institute for EnergyEconomics and Financial Analysis" (IEEFA) müssten infolge derstrengeren Grenzwerte rund ein Drittel aller Kohlekraftwerke in derEU - vor allem Braunkohlekraftwerke - entweder geschlossen oderaufwändig nachgerüstet werden. Besonders betroffen wären u.a. dieBraunkohlekraftwerke Jänschwalde in Brandenburg und Neurath inNordrhein-Westfalen. Die neuen Grenzwerte sollen ab 2021 gelten.Autor: Jürgen DöschnerRedaktion: Story und Recherche WDR HörfunkPressekontakt:WDR-Pressedesk, Tel. 0221 2207100, wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell