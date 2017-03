Köln (ots) -Der WDR erhält in der Kategorie Kinder und Jugend für"Nordstadtkinder - Lutwi" aus der Redaktion HIER UND HEUTE einenGrimme-Preis. Den Sonderpreis Innovation gewinnt die ProduzentinGabriela Sperl für das Konzept der ARD-Trilogie "Mitten inDeutschland: NSU". Der WDR hatte beim zweiten Teil mit dem Titel "DieOpfer - Vergesst mich nicht" die Federführung."Nordstadtkinder - Lutwi", ein Film von Jürgen Brügger und JörgHaaßengier, erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Lutwi aus derDortmunder Nordstadt. Seine Familie stammt aus dem Kosovo. Luwti hatAngst vor einer Abschiebung. Der Zuschauer erlebt Lutwis Alltag -zwischen enormer Belastung und kindlicher Leichtigkeit - konsequentaus der Perspektive des Jungen erzählt (Schnitt: Gerhard Schnick,Redaktion: Emanuela Penev).Für die Jury unterscheidet sich "diese Perle aus der WDR-Reihe vonden meisten dokumentarischen Versuchen, jungen MenschenFluchtbiografien näher zu bringen". In der Begründung der Jury heißtes weiter: "Es gelingt den beiden Regisseuren Jürgen Brügger und JörgHaaßengier, den ambivalenten Alltag eines jungen Menschen nicht zubehaupten oder nur anzureißen, sondern in all seinen Facettensinnlich und glaubwürdig zu vermitteln."Der Film ist Teil des crossmedialen Gesamtprojektes"Nordstadtkinder". Das Projekt - bestehend aus zehn Filmen und einerWeb-Doku - arbeitet die Lebenswirklichkeit von Kindern undJugendlichen aus der Dortmunder Nordstadt dokumentarisch auf. Ausdiesem Projekt der Redaktion HIER UND HEUTE war im vergangenen Jahrbereits der Film "Nordstadtkinder - Stefan" (Buch/Regie: BettinaBraun, Redaktion Maik Bialk und Dorothee Pitz) für den Grimme-Preisnominiert.In der ARD-Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU" geht es um dieMordserie des sogenannten NSU, dessen Opfer und die Rolle derErmittler (Teil 1: "Die Täter - Heute ist nicht alle Tage"/SWR, Teil2: "Die Opfer - Vergesst mich nicht"/WDR, Redaktion Dr. Barbara Buhl,Götz Bolten, Corinna Liedtke, Teil 3: Die Ermittler - Nur für denDienstgebrauch/BR).Die Jury der Kategorie Fiktion war überzeugt: "Dieses anspruchsvolleGroßprojekt ist zum großen Teil Verdienst der Produzentin GabrielaSperl. Sie führte die Künstlerinnen und Künstler zusammen für dreihöchst unterschiedliche Filme. Wir stehen am Anfang der Aufarbeitungund wohl auch am Anfang einer künstlerischen Auseinandersetzung mitden Morden des NSU und den gesellschaftlichen Folgen. 'Mitten inDeutschland - NSU' hat dafür einen Maßstab gesetzt." Drei Jahre habenWDR, BR und SWR an der Entwicklung und Produktion gearbeitet, hinzukamen die Partner ARD Degeto und MDR.Die Grimme-Preisverleihung findet am 31. März 2017 im Theater derStadt Marl statt.Fotos finden Sie unter ard-foto.de.Weitere Informationen unter grimme-preis.de.wdr.de/mediathek/video/sendungen/hier-und-heute/video-nordstadtkinder---lutwi-100.htmlwww.daserste.de/unterhaltung/film/mitten-in-deutschland-nsu/index.htmPressekontakt:WDR Presse und Informationwdrpressedesk@wdr.deTel. 0221 / 220 - 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell