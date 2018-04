WDR mit drei Premieren beim Dokfest München

Köln (ots) - Mit gleich drei Koproduktionen wird der WDR in diesemJahr beim Dokfest München (2. bis 13.Mai 2018) vertreten sein: "TheCleaners", "System Error" und "Die Geheimnisse des schönen Leo"."Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners" ist eine Reise in eineversteckte Schattenindustrie. Der Film begibt sich in das Herzdigitaler Löschvorgänge - dorthin wo das Internet von Gewalt,Pornographie und politischen Inhalten "gesäubert" werden muss. DerFilm feierte beim Sundance Film Festival 2018 in der Sektion "WorldCinema Documentary Competition" seine Weltpremiere, gefolgt von einerüberwältigenden internationalen Presseresonanz. Im Anschluss an dieEuropapremiere auf dem International Film Festival Rotterdam folgtenzahlreiche weitere internationale Festivals, darunter u.a. das OneWorld Human Rights Film Festival in Prag und das CPH:DOX inKopenhagen. Beim Genfer International Film Festival wurde "ImSchatten der Netzwelt - The Cleaners" zudem mit dem "Prix GildaVieira de Mello Award" und beim Filmfestival in Moskau mit demHauptpreis ausgezeichnet. In München wird "Im Schatten der Netzwelt -The Cleaners" in der Reihe "Ganz Grosses Kino" vor 1500 Menschen amFreitag, den 04.05.2018, um 21.00 Uhr im Deutschen TheaterDeutschlandpremiere feiern. Der Kinostart ist am 17.5. (Eine GebrüderBeetz Produktion mit WDR, NDR und RBB in Zusammenarbeit mit ARTE und15 internationalen Partnern. Redaktion: Christiane Hinz / Jutta Krug)In "System Error" lotet der zweifache Grimmepreisträger FlorianOpitz die Grenzen des Wachstums aus und prüft die Thesen derKapitalismus-Kritiker anhand beeindruckender Beispiele. Der Kinostartist am 10. Mai. (Eine Port au Prince Koproduktion mit WDR und BR inZusammenarbeit mit ARTE. Redaktion: Jutta Krug)In "Die Geheimnisse des schönen Leo" widmet sich BenediktSchwarzer der Geschichte seines Großvaters Leo Wagner. DerCSU-Bundestagsabgeordnete war enger Vertrauter von Franz Josef Straußund schillernde Figur im Kölner Nachtleben. Hinterlassen hat er vieleoffene Wunden in seiner Familie. Seine Ehe war zerrüttet, er hattesich in dubiose Geschäfte verwickelt und war Informant der Stasi.Zahlreiche Indizien deuten inzwischen darauf hin, dass er jenerentscheidende Verräter war, der 1972 das Misstrauensvotum der CDU/CSUgegen Bundeskanzler Willy Brandt scheitern ließ - für Geld, das seinLebenswandel verschlang. Die filmischen Recherchen zu Leo Wagnereröffnen einen ungeschönten Blick auf die Widersprüche seinerGeneration und die Abgründe der Bonner Republik. (Eine LichtblickKoproduktion mit WDR und BR. Redaktion: Jutta Krug) Das Dokfest inMünchen (2.-13. Mai) ist eines der erfolgreichsten Publikumsfestivalsin Deutschland und verzeichnet jedes Jahr neue Zuschauerrekorde. 2017gab es 46.000 Besucher. In diesem Jahr werden 154 Filme aus 50Ländern gezeigt.Pressekontakt:WDR Presse und Information0221 220 710, wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell