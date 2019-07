Der WDR baut seine Radioreichweite in NRW weiter aus / WDR 2 ist wieder meistgehörter Radiosender in Deutschland

Köln (ots) -Mit 50,8 Prozent statt bisher 50,5 Prozent erreicht der WDR mehr alsjeden zweiten / jede zweite Hörer*in in Nordrhein-Westfalen. Damitist der WDR mit drei Wellen auch unter den erfolgreichsten zehnRadiosendern in Deutschland vertreten. Sowohl WDR 2, dasOldie-Programm WDR 4 als auch die junge Welle 1LIVE konnten in NRWweiter zulegen. WDR 2 ist damit wieder meistgehörter Radiosender inDeutschland."Ich freue mich sehr mit den Teams, dass alle populären Wellen desWDR in Nordrhein-Westfalen noch mehr Hörer*innen mit ihren Angebotenüberzeugen konnten - und das entgegen dem leichten Rückgang bei derbundesweiten Radionutzung", sagt Programmdirektorin Valerie Weber."WDR 2 ist das erfolgreichste Pop-Info-Programm in Deutschland, dasOldie-Programm WDR 4 ist weiter auf dem Vormarsch, und die höchstenGewinne in Nordrhein-Westfalen hat 1LIVE mit mehr als 70.000dazugewonnenen Hörer*innen.""Das sind beeindruckende Zahlen, aber keine, auf denen wir unsausruhen wollen. Unser Anspruch ist es, mehr Menschen auf noch mehrWegen zu erreichen - vor allem digital und vor allem dort, wo man esheutzutage erwartet", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow. Als Beispielnennt er die neuen Podcast-Formate des WDR und Projekte wie dieDoku-Hörspiel-Serie "Guter Rat" zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes- eine Serie, die zunächst exklusiv in der ARD-Audiothek zu hörenwar.Leicht verloren haben trotzdem alle drei Kultur- und SpartenprogrammeWDR 3, WDR 5 und das junge europäische Kulturradio Cosmo - und folgendamit der bundesweiten Entwicklung der gehobenen Programme, derenHörer*innen bundesweit zurückgegangen sind.ma Audio 2019 II: Tagesreichweite Mo-Fr, NRW(Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Mio.)ma Audio 19/II ma Audio 19/I Differenz1LIVE 3,04 2,97 0,07WDR 2 3,39 3,36 0,03WDR 3 0,32 0,37 -0,05WDR 4 2,32 2,29 0,03WDR 5 0,74 0,82 -0,08COSMO 0,08 0,09 -0,01WDR gesamt 7,74 7,68 0,06radio NRW 4,71 4,79 -0,08Radio gesamt 11,35 11,26 0,09ma Audio 2019 II: Tagesreichweite Mo-Fr, BRD(Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Mio.)ma Audio 19/II ma Audio 19/I Differenz1LIVE 3,39 3,43 -0,04WDR 2 3,64 3,63 0,01WDR 3 0,36 0,40 -0,04WDR 4 2,39 2,36 0,03WDR 5 0,81 0,86 -0,05COSMO 0,11 0,13 -0,02WDR gesamt 8,48 8,51 -0,03radio NRW 4,77 4,86 -0,09Radio gesamt 54,01 54,25 -0,24Die ma Audio findet unter dem Dach der ArbeitsgemeinschaftMedia-Analyse (agma) statt, an der die öffentlich-rechtlichen sowieprivat-rechtlichen Hörfunkanbieter über ihre Werbevermarkter sowieauch die werbetreibende Wirtschaft beteiligt sind.Als Konvergenzwährung dient die ma Audio dazu, neben dentraditionellen terrestrischen Radiovertriebswegen auch dieWebradio-Nutzung sowie die Online-Audio-Nutzung mit abzubilden. DieErgebnisse der ma Audio werden zweimal im Jahr veröffentlicht, imFrühjahr und im Sommer.Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Deutsch sprechendeBevölkerung ab 14 Jahren (BRD: 70,60 Mio.; NRW 15,23 Mio.).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikation0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch unsere Presselounge presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell