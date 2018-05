WDR auf dem Katholikentag 2018

Köln (ots) -"Suche Frieden" - unter diesem Motto findet in diesem Jahr vom 9. bis13. Mai in Münster der 101. Katholikentag statt. Der WDR überträgtdas Großereignis sowohl für Das Erste als auch im WDR Fernsehen undim WDR Radio mit zahlreichen Live-Übertragungen, Berichten undReportagen.Die Eröffnungsveranstaltung am 9. Mai auf dem Domplatz in Münsterzeigt der WDR ab 17.45 Uhr im Fernsehen und bei WDR Event. Musik,Gebete und Impulse prägen den Auftakt des Katholikentags. Auf dergroßen Bühne in der Altstadt sprechen neben Bundespräsident FrankWalter Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auchGastgeber und ZdK-Präsident Thomas Sternberg und der Bischof vonMünster, Felix Genn. Die WDR-Moderatoren Anne Wilmes und HendrikSchulte sind live dabei und zeigen, was Besucher in Münster in denTagen rund um Christi Himmelfahrt erleben können.Zu Christi Himmelfahrt am 10. Mai zeigt Das Erste ab 10.00 Uhr denGottesdienst auf dem Platz vor dem Schloss in Münster. DenHauptgottesdienst am 13. Mai übertragen Das Erste und WDR 5 live. FürWDR 5 besetzen WDR-Redakteur Theodor Dierkes und Klaus Nelißen,stellvertretender Rundfunkbeauftragter der katholischen Kirche in NRWbeim WDR, ab 10.00 Uhr die Sprecherkabine. Hauptzelebrant desGottesdienstes ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,Reinhard Kardinal Marx. Im Anschluss an den Gottesdienst ist imErsten ab 11.30 Uhr die Dokumentation "Beten, streiten, feiern. DerKatholikentag in Münster" zu sehen. WDR 5 sendet bis 12.00 Uhr einSpezial vom Katholikentag.WDR 3 blickt am 13. Mai ab 8.30 Uhr in der Sendung "Lebenszeichen"auf die Großveranstaltung in Münster. Am 16. Mai präsentiert "WDR 3Konzert" ab 20.04 Uhr außerdem die Uraufführung des Oratoriums "PAX".Das vollständige Programm im Überblick:Fernsehen9. Mai, 17.35 Uhr, WDR Fernsehen: Willkommen in Münster, Eröffnungdes Deutschen Katholikentags 201810. Mai, 10.00 Uhr, Das Erste: Gottesdienst zu Christi Himmelfahrtvom Deutschen Katholikentag in Münster12. Mai, 20.55 Uhr, Das Erste: "Wort zum Sonntag" - vom DeutschenKatholikentag in Münster, Sprecher: Gereon Alter13. Mai, 10.00 Uhr, Das Erste: Hauptgottesdienst des DeutschenKatholikentags aus Münster13. Mai, 11.30 Uhr, Das Erste: Reportage "Beten, streiten, feiern.Der Katholikentag in Münster"Radio09. Mai bis 13. Mai: Berichterstattung in allen aktuellen Sendungenim Hörfunk13. Mai, 08.30 Uhr, WDR 3: Suche Frieden, "Lebenszeichen" vom 101.Deutschen Katholikentag in Münster13. Mai, 09.05 Uhr, WDR 5: "Diesseits von Eden", Sondersendung zumKatholikentag13. Mai, ab 10.00 Uhr, WDR 5: Hauptgottesdienst des 101. DeutschenKatholikentags in Münster - Live-Übertragung13. Mai, 11.30 Uhr, "WDR 5 spezial", Livesendung vom Katholikentag16. Mai, 20.04 Uhr, WDR 3, Uraufführung des Oratoriums "PAX"Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKathrin Hof / Stefanie SchneckTelefon 0221 220 7100kathrin.hof@wdr.de / stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell