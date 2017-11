Köln (ots) -Die Zinsen sind niedrig wie nie - und trotzdem sparen Bund und Land,wo sie nur können. Bettina Böttinger diskutiert am 16. November um20.15 Uhr im WDR Fernsehen mit Experten, Zuschauerinnen undZuschauern: Sparen wir unser Land kaputt? Getreu dem schwäbischenGrundsatz, in guten Zeiten möglichst viel Geld für die schlechtenzurückzulegen. Dabei häufen sich Meldungen über tausende vonbaufälligen Schulgebäuden und viel zu wenig Lehrern in NRW - oder vonKommunen, die ihre Schwimmbäder oder Bibliotheken nicht mehrunterhalten können. Staus erreichen Rekordniveau in NRW, weil viel zuspät über neue Straßen nachgedacht wurde. Und Investitionen fürsInternet? Das digitale Zeitalter erreicht Nordrhein-Westfalenallenfalls im Schneckentempo.Ökonomen warnen seit Jahren, dass die Investitionsquote inDeutschland viel zu niedrig ist. Ruhen wir uns aus auf den Erfolgender Vergangenheit? Müssten wir nicht endlich einmal das Geld mitvollen Händen ausgeben, um die Zukunft zu sichern?Sparen wir uns kaputt? Oder ist es besser, in dieser schnelllebigenWelt besonders vorsichtig zu sein und das Prinzip der schwarzen Nullanzuwenden? Verpassen wir gerade den Anschluss - oder sind wirangesichts von Exportboom und niedriger Arbeitslosigkeit gerade aufdem richtigen Weg?Weitere Infos unter www.wdr.de/fernsehen/ihre-meinungModeration: Bettina BöttingerRedaktion: Michael Heussen, Ulrich Adrian, Torsten Beermannwww.ard-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell