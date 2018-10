WDR WESTPOL: Acht von zehn Nordrhein-Westfalen lehnen Rodung des Hambacher Forsts ab - CDU bricht ein, Grüne profitieren

Düsseldorf/Köln (ots) - Große Teile der Bevölkerung lehnen die vonRWE geplante Rodung des Hambacher Forsts ab. 79 Prozent derNordrhein-Westfalen finden die Rodung nicht richtig. Lediglich 18Prozent befürworten die geplante Abholzung des Waldstücks. Das istdas Ergebnis des NRW-Trends, den Infratest dimap im Auftrag desWDR-Magazins WESTPOL (7.10., 19.30 Uhr, WDR Fernsehen, danach in derMediathek) in dieser Woche erhoben hat. Auch 71 Prozent derCDU-Anhänger wollen den Hambacher Forst zwischen Köln und Aachenerhalten.Hambacher Forst: RWE trägt Hauptverantwortung für Zuspitzung desKonfliktsDarüber hinaus sprechen sich zwei Drittel der Befragten (68Prozent) für einen Ausstieg aus der Braunkohle vor dem Jahr 2045 aus.Das sind 4 Prozentpunkte mehr als bei der Befragung im Januar 2018.Ein Viertel (27 Prozent) will dagegen am Braunkohleabbau bis 2045festhalten. Die Hauptverantwortung für die Zuspitzung des Konfliktsim Hambacher Forst sehen die Bürger bei RWE: 39 Prozent der Befragtenschreiben die verschärfte Auseinandersetzung dem Energiekonzern zu.Die Landesregierung wird von 24 Prozent der Bürger verantwortlichgemacht. Deutlich weniger Befragte sehen die Verantwortung beiBaumbesetzern (16 Prozent), Umweltverbänden (8 Prozent) oder denGrünen (7 Prozent).Sonntagsfrage: CDU verliert massiv, Grüne profitierenWenn an diesem Sonntag in NRW Landtagswahl wäre, käme dieregierende CDU derzeit auf 28 Prozent, ein Minus von 7 Punkten. DerKoalitionspartner FDP legt gegenüber Mai 2018 leicht zu und kämeaktuell auf 11 Prozent (+2). Die SPD bekäme derzeit 21 Prozent (-1);der niedrigste jemals im NRW-Trend erhobene Wert für dieSozialdemokraten. Die NRW-Grünen könnten mit einem Stimmenanteil von17 Prozent rechnen - ein Plus von 5 Punkten im Vergleich zum Mai2018. Die AfD verharrt bei 12 Prozent. Die Linke wäre mit nun 8Prozent (+1) deutlich über der Fünf-Prozent-Hürde. Bei einem solchenWahlausgang hätte Schwarz-Gelb keine Mehrheit im Landtag. DieZufriedenheit mit der Landesregierung bleibt insgesamt verhalten: Wieim Mai stellen unverändert 44 Prozent der Befragten derschwarz-gelben Landesregierung ein gutes Zeugnis aus, während 53Prozent (+2) die Regierungsarbeit kritisch sehen.Mehrheit will Laschet nicht als BundeskanzlerIn der Diskussion um eine Nachfolge Angela Merkels im Kanzleramtbewerten die Menschen in NRW Armin Laschet als Bundeskanzlermehrheitlich skeptisch: 58 Prozent sind der Auffassung, dass Laschetkein guter Bundeskanzler wäre. Ein Fünftel (20 Prozent) ist derMeinung, er wäre ein guter Nachfolger Merkels. Auch in derCDU-Anhängerschaft ist jeder Zweite (49 Prozent) der Ansicht, dassLaschet kein guter Bundeskanzler wäre, 35 Prozent trauen ihm das Amtzu. Bei der Auswahl zwischen drei Kandidaten für das Kanzleramtwürden sich die meisten für die derzeitige CDU-Generalsekretärinentscheiden: 35 Prozent aller Bürger in NRW sprechen sich fürAnnegret Kramp-Karrenbauer als Merkel-Nachfolgerin aus, 20 Prozentfür Laschet und 12 Prozent für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.Allerdings überzeugt dieses Personalangebot viele nicht, denn 32Prozent können bzw. wollen sich für keinen der drei Politikerentscheiden. Auch in der CDU-Anhängerschaft schneidet dieSaarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer am besten ab.Mehr dazu am heutigen Sonntag (7.10.) um 19.30 Uhr in WESTPOL imWDR Fernsehen (Redaktion: Marc Steinhäuser).Verwendung bitte nur im Zusammenhang mit "WDR WESTPOL".Für den NRW-Trend hat Infratest dimap in dieser Woche vonDonnerstag bis Samstag 1.000 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalentelefonisch befragt. Ihre Antworten sind repräsentativ für alleWahlberechtigten. Stichprobe: Repräsentative ZufallsauswahlSchwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte (* bei einemAnteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%)Die Fragen im Einzelnen:1. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag inNordrhein-Westfalen Landtagswahl wäre?2. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Landesregierung inNordrhein-Westfalen?3. Derzeit wird darüber diskutiert, wer Angela Merkel zukünftig alsBundeskanzlerin bzw. Bundeskanzler nachfolgen könnte. Wäre IhrerMeinung nach der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ArminLaschet ein guter Bundeskanzler oder wäre er das nicht?4. Wenn Sie zwischen Armin Laschet, dem BundesgesundheitsministerJens Spahn und der CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauerwählen könnten: wen würden Sie sich als Nachfolger bzw. Nachfolgerinvon Angela Merkel im Bundeskanzleramt wünschen?5. In NRW soll bis 2045 Braunkohle abgebaut werden. Das ist politischumstritten. Die einen wünschen sich einen schnelleren Ausstieg undbegründen das mit dem Klima-und Naturschutz. Die anderen möchten bis2045 an der Braunkohle festhalten und begründen dies mitVersorgungssicherheit und Arbeitsplätzen. Welcher Meinung sind Sie?6. Der Stromkonzern RWE plant den Abbau von Braunkohle im "HambacherForst". Dafür sollen weite Teile des Waldstücks gerodet werden.Finden Sie es richtig, dass der "Hambacher Forst" für denBraunkohleabbau abgeholzt wird oder finden Sie das nicht richtig?7. Der Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern einer Rodung desHambacher Forsts hat sich in den letzten Wochen zugespitzt. Wer trägtdafür aus Ihrer Sicht die Hauptverantwortung? (max. 2 Nennungen)