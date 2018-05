WDR-Untersuchung deckt auf: Resistente Keime in der Ruhr

Köln (ots) - ~Eine Testreihe, die das WDR Studio Essen in Auftraggegeben hat, hat resistente Keime in der Ruhr und einem ihrerZuflüsse nachgewiesen. In den meisten Proben sind Keime aufgetaucht,gegen die mehrere Antibiotika wirkungslos sind. Dabei handelt es sichzum Teil um einfache Antibiotika, wie Hausärzte sie verschreiben,aber auch um spezielle Notfall-Antibiotika. Mikrobiologen vomHygiene-Institut der Ruhr-Universität Bochum haben den Wassertest imAuftrag des WDR durchgeführt. Mediziner stufen zwei der gefundenenErreger als problematisch ein, weil sie resistent sind und Menschenkrank machen können. Sie sind resistent gegen Antibiotika, die aufIntensivstationen eingesetzt werden, wenn andere Arzneimittel bereitsversagt haben. Die sechs untersuchten Proben stammen aus einemZufluss der Ruhr sowie aus dem Kemnader See bei Bochum und demEssener Baldeneysee. Dort ist seit vergangenem Jahr das Baden aneiner Stelle wieder erlaubt. Woher die Keime stammen, ist nicht klar.Mikrobiologen vermuten, dass sie aus Krankenhausabwässern,Kläranlagen oder der Landwirtschaft stammen. Mediziner gehen davonaus, dass solche resistenten Keime in Gewässern für gesunde Menschenkein Risiko darstellen, für immungeschwächte Menschen aber gefährlichwerden können. Mediziner der Essener Uni-Klinik sehen das Risiko,dass die Bakterien weitergetragen und etwa in Kliniken eingeschlepptwerden können. Die Forschung in diesem Bereich steht erst am Anfang.Wie gefährlich solche Erreger in der Umwelt sind - zum Beispiel anbelasteten Badeseen - ist noch weitgehend unerforscht. WDR Fernsehen,u.a. in der Lokalzeit Ruhr (19.30 Uhr), auf WDR 2 und wdr.de.~Pressekontakt:PressekontaktWDR Presse und InformationWDRpressedesk@wdr.de0221220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell